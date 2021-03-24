Российский Playboy с Ивлеевой заподозрили в плагиате украинской обложки

Любовь Блажко Люди 07:53, 24.03.2021 Обновлено: 11:08, 24.03.2021

В оформлении новой обложки российского Playboy с телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой нашли сходство с декабрьским выпуском украинской версии журнала.

На совпадения обратила внимание автор украинской обложки, фотограф Даниэла Рубинштейн, написав в Instagram, что, вероятно, команда из РФ вдохновилась ее работой.

"Декабрьский номер Playboy был первой диджитал 3D обложкой за 68 лет существования журнала. В российском Playboy использовались те же графические элементы, что и в декабрьском номере. Более того, использовалась та же одежда украинского бренда. Лично мне и нашей команде очень приятно, что вас вдохновила наша работа!" – отметила она.

На что команда Насти Ивлеевой ответила, что ранее не видела обложку украинского Playboy.

"Никто ваш проект в глаза не видел из нашей команды. Хотите – ведите открытый спор с журналом Playboy. Приводить вам миллион примеров на тему плагиата, в том числе, вашей работы – считаю необоснованной тратой времени и глупостью", – говорится в комментарии.

Настя Ивлеева снялась для Playboy.
instagram.com/_agentgirl
Настя Ивлеева снялась для обложки Playboy.
instagram.com/_agentgirl
Как выглядит обложка украинского Playboy.
instagram.com/danniel_rubinshtein
Обложка украинского Playboy, которая вышла в декабре.
instagram.com/danniel_rubinshtein
Обложка украинского Playboy, которая вышла в декабре.
instagram.com/danniel_rubinshtein
Дискуссия касательно обложки журнала.
Комментарий команды Ивлеевой.
Комментарий украинского фотографа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соня Плакидюк похвасталась пышными формами в эротической фотосессии для Playboy. Она позировала в полупрозрачном корсете и чулках с соблазнительными подтяжками.

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