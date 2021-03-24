Російський Playboy з Івлєєвою запідозрили в плагіаті української обкладинки

Любов Блажко Люди 07:53, 24.03.2021 Оновлено: 11:08, 24.03.2021

В оформленні нової обкладинки російського Playboy із телеведучою і блогеркою Анастасією Івлєєвою знайшли схожість із грудневим випуском української версії журналу.

На збіги звернула увагу авторка української обкладинки, фотографиня Даніела Рубінштейн, написавши в Instagram, що, ймовірно, команда з РФ надихнулася її роботою.

"Грудневий номер Playboy був першою діджитал 3D обкладинкою за 68 років існування журналу. У російському Playboy використовувалися ті самі графічні елементи, що і в грудневому номері. Ба більше, використовувався той же одяг українського бренду. Особисто мені і нашій команді дуже приємно, що вас надихнула наша робота!" – зазначила вона.

На що команда Насті Івлєєвої відповіла, що раніше не бачила обкладинки українського Playboy.

"Ніхто ваш проєкт в очі не бачив із нашої команди. Хочете – ведіть відкриту суперечку з журналом Playboy. Наводити вам мільйон прикладів на тему плагіату, зокрема й вашої роботи – вважаю необґрунтованою тратою часу й дурістю", – йдеться в коментарі.

Настя Івлєєва знялася для Playboy.
instagram.com/_agentgirl
Настя Івлєєва знялася для обкладинки Playboy.
instagram.com/_agentgirl
Який вигляд має обкладинка українського Playboy.
instagram.com/danniel_rubinshtein
Обкладинка українського Playboy, яка вийшла в грудні.
instagram.com/danniel_rubinshtein
Обкладинка українського Playboy, яка вийшла в грудні.
instagram.com/danniel_rubinshtein
Дискусія щодо обкладинки журналу.
Коментар команди Івлєєвої.
Коментар українського фотографа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соня Плакидюк похвалилася пишними формами в еротичній фотосесії для Playboy. Вона позувала в напівпрозорому корсеті і панчохах із спокусливими підтяжками.

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