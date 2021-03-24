Российский Playboy с Ивлеевой заподозрили в плагиате украинской обложки

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева появилась на обложке российского Playboy, однако ее заподозрили в плагиате. Новая фотосессия имеет сильное сходство с украинской версией журнала, который был выпущен еще в декабре.

Из заметных совпадений – одни и те же графические элементы и одна и та же марка нижнего белья, пишет telegram-канал "Культурная прачечная" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Украинская редакция Playboy не отрицает того факта, что есть много сходств, но никаких претензий по этому поводу не имеет.

Автором украинской обложки является фотограф Даниэла Рубинштейн. Когда она написала о том, что команда Насти Ивлеевой вдохновилась ее работой и в этом нет ничего плохого, то они стали все отрицать.

"Все мы вдохновляемся творчеством окружающих людей. Лично мне и нашей команде приятно, что вас вдохновила наша работа!"

На что был написан такой ответ:

"Никто ваш проект в глаза не видел из нашей команды. Хотите – ведите открытый спор с журналом Playboy".

Как сообщал OBOZREVATEL, Соня Плакидюк похвасталась пышными формами в эротической фотосессии для Playboy. Она позировала в полупрозрачном корсете и чулках с соблазнительными подтяжками.