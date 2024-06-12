Российский певец Сергей Рогожин пожаловался, что потерял бизнес за границей из-за войны, и заговорил о возвращении в Запорожье 'на танке'

Российский певец-путинист, участник шоу "Суперстар" Сергей Рогожин вспомнил о детстве, которое провел в Запорожье, украсив историю пропагандистской риторикой. Россиянин пожаловался, что потерял бизнес за границей в результате войны, а также уже 11 лет не был на могиле своего отца в Украине.

Возвращаться в Запорожье Рогожин планирует никак иначе, как "на танке", рассказал артист кремлевским СМИ. "Я потерял бизнес, мне не дают визу, но все это мелочи, – говорит Рогожин. – У меня в Запорожье похоронен папа. И когда теперь смогу побывать, не знаю. Сейчас это, конечно, невозможно. Только на танке если въехать". По словам путиниста, он долго прожил в Запорожье, окончил здесь школу, работал в Театре юного зрителя.

Россиянин "активно поддерживает бойцов", не раз развлекал оккупантов на Донбассе. В Украине, говорит он, "занесен во все черные списки" и вообще "его собираются убить". "Некоторых уже убили. Висит перечеркнутая фотография человека и написано: "Уничтожено". Но я не боюсь", – говорит Рогожин.

Артист добавляет, что также попал под санкции, не может получить визу, а бизнес Сергея за кордом больше ему не принадлежит. "Мне не дают визу ни в одну недружественную страну. С 2014 года могу отдыхать только в Турции. Но мне все наплевать на все эти ограничения абсолютно. Я всегда был за правду", – добавил он.

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