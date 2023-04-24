Российский оппозиционер Невзоров ответил, когда Россия 'свернула не туда': совок – это абсолютная бездна зла

Известный российский журналист Александр Невзоров, который с 24 февраля 2022 года открыто поддерживает Украину и жестко критикует путинский режим, поразмышлял на тему, когда Россия "свернула не туда" и что ждет ее в будущем. Впрочем, что касается второго вопроса, то будущего для своей родины оппозиционер не видит, а все вероятные сценарии развития событий в его голове имеют трагический финал для страны-террористки. Самый безболезненный из них, к слову, – это "ликвидация России как государства".

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Своим мнением Невзоров поделился в интервью для YouTube-канала "А поговорить?". Он открыто говорит, что считает нынешнюю российскую идеологию фашизмом, который на самом деле всегда присутствовал в российском обществе, культуре и политике РФ.

"Жизнь в России для меня теперь кажется непонятным извращением. Как можно жить в условиях надзора, произвола, рабства. Необходимости постоянно корректировать себя. Это очень вредно и для представителей нашей профессии, потому что со временем получаешь то, что называется "акцент покорности... Россия всегда шла не туда! Совок – это абсолютная бездна зла", – высказался публицист.

Что же касается будущего России, то ее, по мнению журналиста, ждет "череда бедствий", а в последствии – полная ликвидация как государства. Невзоров не верит, что для страны-террористки возможен хотя бы какой-то более позитивный или снисходительный расклад. Он считает, что его родина заплатит по полной за все свои "грехи". Причем распад Российской Федерации, как считает оппозиционер, произошел бы и без полномасштабной войны, а она лишь ускорила этот процесс.

"Все исходы для России теперь трагичны. Наиболее хороший из них – это быстрая и безболезненная ликвидация как государства. Это абсолютно возможно. Мне генерал Самсонов, командующий Ленинградским военным округом, в 90-м году говорил, что ликвидация СССР невозможна. У России нет ни одного шанса на продолжение исторического существования. Когда-то это должно было произойти. Если бы этот дурак (Путин – ред.) не затеял войну, возможно она бы потрюхала еще пару десятков лет в таком состоянии, возможно распалась бы тихо-мирно, бескровно. Но этот дурак проник в аппарат управления коллайдера, стал как обезьяна нажимать кнопки, предназначение которых он не понимал, и ускорил эти все разрушительные процессы", – прокомментировал Невзоров.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Невзоров привел очередное доказательство того, что президент-диктатор Владимир Путин и его приспешники копируют действия фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Они так же вводят на оккупированных территориях "свой" язык и возводят памятники, как когда-то делали гитлеровцы.

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