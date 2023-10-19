Российский актер Юрий Батурин выдал новое заявление о родителях из Украины, поддерживающих ВСУ, и подыграл Кремлю

Известный российский актер Юрий Батурин, родившийся в селе Ставидла Кировоградской области, но в начале 90-х перебравшийся в Россию, вспомнил о своих родителях-украинцах. Он цинично подыграл Кремлю ложью о "пропаганде в Украине".

Пока старшие родственники поддерживают ВСУ, их наследник спонсирует российских оккупантов, которые угрожают жизни его родителей. Об этом Батурин рассказал пропагандисту Борису Корчевникову (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Путинист еще год назад утверждал, что разорвал связи с родителями из-за разных позиций относительно войны. Через посторонних людей артист узнает, как обстоят дела в его семье.

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Пропагандист выдал, будто его родные находятся в каком-то "окружении, которое качает их пропагандой", тогда как сам сидел у топ-пропагандиста Кремля.

"От посторонних источников знаю, что там все хорошо. Пытаюсь не выходить на контакт, потому что не знаю, что они могут сказать", – заявил российский шут.

Он надавил на жалость, уверяя, что другой мамы, папы и брата у него не будет, а потому путинист стремится с ними помириться на условиях поддержки украинцами геноцида.

Это уже не первый раз актер манипулирует на упоминании родителей. Ранее он устроил целое шоу, где плакался из-за разлуки с близкими.

"Мама, я тебя очень люблю. Я о тебе думаю каждый день, и о папе. Мама, все будет хорошо, не волнуйся. Ты еще приедешь в Москву с отцом, мы еще погуляем, и я приеду в Украину, привезу своего сына, покажу ему все места, где в детстве бегал босиком", – выдал Батурин слезливую речь.

Также актер жаловался, мол, не понимает, почему в родном селе его считают предателем. В то же время, он подыгрывал российской пропаганде, утверждая, что "его Украина умерла в 1992 году".

Снова возвращаясь к родителям, Батурин заявлял, что они "больны" и "в плену".

Ранее OBOZ.UA писал, что актер отрекся не только от родины и родных, но и от коллег. В киносфере его считают "зозомбированным". Больше об этом – читайте по ссылке.

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