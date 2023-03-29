''Моя Украина умерла'': как Юрий Батурин отрекся от родителей ради кровавых рублей и стал рупором российской пропаганды

Российский актер Юрий Батурин, который родился в селе Ставидла Кировоградской области, но в начале 90-х перебрался в Россию, считает государство-агрессор своим домом. Он осуждает всех, кто поддерживает Украину и плохо высказывается о кремлевском "фюрере". Российская Федерация ему так важна, что путинист даже отказался от родителей, назвав их "больными людьми".

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Несмотря на то, что карьера Батурина начиналась в Украине и он много времени проводил здесь, продажный артист считает: актерам, покинувшим Россию, будет тяжело искупить свою вину. Однажды мужчина опозорился заявлением, сказав, что всех предателей родины, которые хотят получить прощение, отправлял бы в госпиталь перевязывать раны солдатам.

Особенное внимание Юрий уделяет актеру Дмитрию Назарову, называя его "дядей" и спрашивая, "что с ним случилось". "У меня реально много вопросов к этому человеку. "Дядя, что с тобой? Ты же видишь, что Европа хочет в открытую уничтожить Россию?" – обратился фанатик Путина к звезде сериала "Кухня".

Батурин до сих пор претворяется, что он не понимает, почему в родном селе его считают предателем. Особенно ранит артиста, что семья отвернулась от него из-за пророссийской позиции. Сами они остаются в Украине, верят в нашу победу и профессионализм ВСУ. Юрий считает, его вины нет в том, что сейчас он оборвал связь с семьей.

"Я для них враг. Не общаюсь с ними с 24 февраля. С трудом понимаю, почему меня там считают предателем. Сейчас мои родители просто доживают в нынешней Украине, не живут... Моя Украина умерла... Я в России всем говорю, мол, я россиянин украинского происхождения. Я не общаюсь с ними, потому что не хочу провоцировать больных людей, которые там находятся. Живу с мыслью, что они просто в плену", – высказался о близких людях Батурин в программе Бориса Корчевникова.

Путинист продолжает жаловаться – некоторые коллеги и родные люди с ним не хотят даже разговаривать. Однажды он обратился через телевидение к родителям, попросив отца повлиять на категорическую позицию мамы и приехать в столицу РФ.

"Мам, я тебя очень люблю. Я о тебе думаю каждый день, о тебе, о папе… Мама, все будет хорошо, не волнуйся. Ты еще приедешь в Москву с отцом... Пап, на тебя одна надежда. Я знаю, как мама будет реагировать на все и как она реагирует. Но ты же знаешь, о чем я думаю, и что я говорю, и что я делаю. Ты человек, на которого я хотел бы быть похожим", – со слезами на глазах выдал Батурин в телешоу на пропагандистском канале.

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