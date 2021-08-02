Российская группа спела о Путине на фестивале в Тернополе. Видео

В Тернополе в воскресенье, 1 августа, на масштабном музыкальном фестивале "Файне місто" российская рок-группа Wildways исполнила песню "put in" – про президента России Владимира Путина. Украинцы в это время скандировали знаменитую кричалку "Путин х**ло".

Об этом пишет "Телеграф". Как отмечает издание, публика бурно отреагировала на песню (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Когда музыканты вышли на сцену, то публика однозначно выразила свое желание касательно песни, которую она хочет услышать, скандируя знаменитую кричалку футбольных фанов "Путин х**ло". Может, музыканты изначально и не планировали исполнять песню "put in", но в итоге они ее и исполнили", – сказано в материале.

Видео дня

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины не нашла препятствий для выступления российских групп на фестивале "Файне місто". Речь идет о группах Louna, "Порнофильмы", Wildways, Anacondaz и обслуживающем их персонале. Всего – 37 человек.

Отметим, Wildways выпустила трек "put in" в 2018 году. В нем якобы сатирически сравнивают Европу и Россию, высмеивается внешняя политика страны, отношение россиян к приезжим, жителям соседних стран и ЛГБТ, о цензуре и насилии. Также в песне говорится о том, что Путин у власти уже слишком долгое время.

Ранее Wildways выступила на масштабном фестивале Atlas Weekend в июле 2021 года. Солист произнес фразу "Боже, храни царя". Украинцы скандировали "Путин – х**ло".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские фанаты на матче Евро-2020 Украина – Северная Македония, эффектно поддержали свою команду на поле стадиона в Бухаресте. Они исполнили известный хит "Путин – х**йло".