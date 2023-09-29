Российская группа Little Big решила обманом заманить зрителей на концерты в Европе: пропагандисты возмущены

Группа из Санкт-Петербурга Little Big, пытаясь обойти "отмену" русской культуры, придумал циничный способ заманить людей на концерты в Европе. Артисты, построившие карьеру на российском рынке, выдают себя за коллектив из Лос-Анджелеса.

После гонений в РФ музыканты действительно переехали в США, однако от этого не стали американской группой. Пропагандисты уже обвинили артистов в том, что они "отреклись от России" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Little Big - музыкальный коллектив из солнечного Лос-Анджелеса, завоевавший сердца слушателей не только в США, но и во всем мире, включая Россию, Украину, Испанию, Канаду, Великобританию, Францию и многие другие страны", – говорится в афише выступления в парижском концертном зале "Батаклан".

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Группа также запланировала концерты в Нанте и Мериньяке. Так российские музыканты отвлекают внимание от своего происхождения во избежание проблем во время организации выступлений.

Лживым описанием российские музыканты начали пользоваться после того, как 10 августа в Ереване отменили концерт Little Big из-за угрозы безопасности.

У российского коллектива неоднозначная позиция по поводу войны в Украине. Они осуждают терроризм оккупантов, но вместе с тем продвигают кремлевские нарративы о "дружбе" народов, призывают прекратить поставки Украине оружия и сравнивают украинцев с детьми. Такие отсылки в их якобы "антивоенной" песне нашла психолог.

Как писал OBOZREVATEL, в 2022 году группа Little Big отменила концерты в Польше. Поляки в городах Катовице и Краков не поверили в антироссийскую позицию артистов, поэтому россияне пожаловались на "политическое давление".

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