Российская группа 'Комсомольск' выступила в оккупированном Мелитополе и окончательно подтвердила, что поддерживает войну

Российская группа "Комсомольск", состоящая из Дарьи Дерюгиной и Арины Андреевой, выступила в оккупированном Мелитополе. В начале полномасштабного вторжения они выложили пост, который завершался словами "русские против войны", однако впоследствии сообщение было удалено.

"Комсомольск" стали осторожными в своих высказываниях, но все же намекали на поддержку Украины. Однако последние выступления показали истину позицию солисток по отношению к войне. Об этом сообщают российские СМИ.

О концертах в оккупированном городе Запорожской области стало известно из соцсетей россиянок. Группа Комсомольск выступила в центре социально-психологической реабилитации для детей и в Доме молодежи.

По словам путинисток, "жизнь в Мелитополе продолжается особым образом". Дерюгина и Андреева заявили, что вместо того, чтобы "бежать от неудобств", они выбрали "жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами и радостями".

В начале февраля 2024 года оппозиционное медиа опубликовало "черный список" артистов из РФ, игнорируемых в шоу-бизе. В него попали участники "голой вечеринки" Насти Ивлеевой и те, кто выступил против войны. В частности, среди других можно было найти и группу "Комсомольск".

Сейчас на Instagram-странице группы сохранился лишь один пост по поводу преступлений РФ в Украине, датированный февралем 2022-го. "Только вот вчера мы проснулись в другом мире, в котором наши светлые песни о любви стали песнями военного времени", – говорится в нем. Позже в том же году россиянки рассказали, что помогают украинским беженцам, оказавшимся на территории России.

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