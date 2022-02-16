Российская группа 'Каста' поддержала Украину и сделала смелое заявление: росСМИ лгут и сеют ненависть

Российская группа "Каста" объявила о планах провести выступления в Украине в конце февраля этого года. Артисты убеждены, что в государстве есть много их слушателей, которых они полностью поддерживают в стремлении защищаться от нападения РФ. Музыканты заверили, что хоть росСМИ и "лгут и сеют ненависть к Украине", они не поддаются на провокации.

Звезды уверенно заявили, что "будет допущена ужасная ошибка, если РФ начнет (или продолжит) такую войну". Соответствующее сообщение появилось в Instagram звезд (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы привыкли к тому, что официальные российские СМИ сеют ненависть в адрес Украины. Мы привыкли не верить их лжи. У нас есть ощущение, что известные люди в России сейчас не высказываются на эту тему", – говорится в тексте.

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Артисты предположили, что отстраненная позиция знаменитостей и обычных граждан в этом вопросе может быть связана как с опасностью идти против правительства, так и с официальной позицией политиков РФ.

"Россияне молчат также, потому что высказываться теперь у нас опасно. Да и молчат, потому что все-таки официальная российская сторона заявляет о невозможности войны", – написали исполнители.

"Каста" также добавили, что их знакомые хотят только мира с Украиной, поэтому не поддерживают российскую агрессию.

По словам музыкантов, они обратились к фанатам, чтобы обнародовать свою позицию, а также позицию большинства россиян. По их мнению, украинцам хотелось бы знать, что о войне думают люди за российско-украинской границей.

Ранее в одном из интервью участник под псевдонимом Шым рассказывал, что сам видел военную технику, двигавшуюся в сторону Украины, а на фоне по телевизору звучали заявления, что "нас там нет".

"На фоне заявлений "нас там нет", "это внутренний конфликт" и прочее – весь город видит военную технику. На железнодорожных платформах – танки, ракетницы. При этом понятно, в какой стороне находится Украина", – говорил он.

Коротко о коллективе:

"Каста" – российская хип-хоп группа из Ростова-на-Дону, артисты лейбла Respect Production. В состав группы входят Влади, Шым, Хамиль и Змей. Исполнители прославились своими песнями на острые социально-политические темы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Alina Pash заявила, что Украине не нужна война, однако в случае вторжения она готова "сражаться" с оккупантом.