Роговцева назвала Путина дьяволом и объяснила, почему русские не хотят знать правду об Украине

Знаменитая советская и украинская актриса театра и кино Ада Роговцева уверена, что граждане РФ, в том числе и ее коллеги, решили, что украинцы – их враги, а теперь за собственные выдумки оправдывают военное вторжение России и преступные действия Путина. Самого диктатора легендарная артистка назвала дьяволом и преступником.

Своими мыслями актриса поделилась в интервью российскому оппозиционному YouTube-каналу "Настоящее время". Стоит отметить, что Ада Николаевна принципиально говорила на родном языке, поэтому журналистам пришлось предоставлять переводчика для зрителей из РФ.

84-летняя знаменитость предполагает, что неприязнь к украинцам в современной России была всегда, однако при Путине она достигла своего апогея. Большинство россиян, как отметила артистка, смотрят на народ Украины, его традиции, культуру и историю свысока.

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Звезда понимает, что пропаганда с федеральных российских телеканалов зомбировала граждан своей страны, которые теперь считают "простых, честных и добрых" соседей "зверями". Она также отметила, что ее коллеги по фильму "Адмирал", такие как Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Егор Бероев, не поинтересовались ситуацией в Украине и состоянием самой актрисы.

"Мне никто не перезвонил ни разу. Что бы ты ни говорил, люди в России так зазомбированы, что они почему-то решили, что мы – их враги и что мы какие-то звери. Я не могу понять, что они думают о таких простых, честных, добрых людях, как украинцы. Как это можно: что-то придумать, а потом людей уничтожать за свои придумки? Это не имеет никакой действительности, ничего общего с реальностью! Это исторически как-то так случилось. Если бы не было Путина, может быть, оно бы было как-то по-другому. Но есть эта вражда, то, что они немного свысока смотрят на наш народ, на нашу историю, на наши традиции. Может быть, это, конечно, как-то бы сошло на нет, не выросло бы в такую неприязнь, ненависть, которая сейчас просто очевидна всему миру. Весь мир видит эту несправедливость, кроме россиян", – прокомментировала кинодеятельница.

Граждан страны-агрессора, по мнению Роговцевой, убедили в том, что украинцы хотят сделать для них нечто подлое, хотя никаких предпосылок для этого в действительности не было.

Актриса акцентировала на том, что когда-то великой (на словах) державой Россией сегодня правит преступник и дьявол. Он не только развязал войну, отдав своей армии приказ убивать мирное население Украины и уничтожать инфраструктуру украинских городов, но и угрожает всему миру "красной кнопкой" из "ядерного чемоданчика".

"Путина признали преступником. Преступник руководит Россией, которая когда-то была великой, а теперь – государство-преступник. И еще угрожает миру ядерным оружием! Это не человек! Люди так не могут ни думать, ни чувствовать, ни действовать. Это дьявол", – подытожила Роговцева.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ада Роговцева после вторжения России в Украину начала активно поддерживать солдат ВСУ и добровольцев из терробороны. У себя в доме актриса организовала "бытовой штаб", куда бойцы приходят принять душ, постирать вещи и поесть домашней еды.

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