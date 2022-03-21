Роговцева: если бы убили моего ребенка, я бы зубами загрызла... А в Украине убивают детей! Вы понимаете, что в наших сердцах?!

Легендарная советская и украинская актриса театра и кино, народная артистка и Герой Украины Ада Роговцева рассказала о зверских убийствах украинских детей российскими оккупантами. 84-летняя звезда, пережившая Вторую мировую войну, призналась: "Если бы так случилось, что убили моего ребенка, я бы загрызла того человека, который это сделал".

Об этом актриса сообщила в интервью российскому оппозиционному YouTube-каналу "Настоящее время". Журналистам пришлось предоставлять переводчика для зрителей из РФ, поскольку Ада Николаевна принципиально говорила на родном языке.

"Я из русскоязычной семьи, я работала в российском театре, много работала в России. Но когда над твоей землей, над твоей семьей летают вражеские самолеты и на твой народ летят бомбы и "Грады" и рядом с твоим домом разрушаются другие дома, и там люди сидят под завалами – тогда не хочется использовать язык людей, которые виноваты в том, что происходит на твоей земле", – прокомментировала знаменитость.

Видео дня

Актриса рассказала, что вся ее семья стала на защиту Украины – внук и зять пополнили ряды в территориальной обороне, а дочь и сама звезда начали активно волонтерить. Роговцева признается, что новости о смертях невинных детей из-за вражеских бомб и обстрелов невозможно воспринимать без боли в сердце.

"Знаете, если бы так случилось, что убили бы моего ребенка, я бы загрызла того человека, который это сделал! Я бы зубами его разорвала. А убивают наших детей! Вы понимаете, что в наших душах, что в наших сердцах и что в наших головах в связи с этим происходит? Как это перетерпеть, как это понять?", – обратилась с экранов легенда отечественного кино.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ада Роговцева уверена, что граждане РФ, в том числе и ее коллеги, решили, что украинцы – их враги, а теперь за собственные выдумки оправдывают военное вторжение России и преступные действия Путина. Самого диктатора легендарная артистка назвала дьяволом и преступником.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!