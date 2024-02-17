Родственники в Крыму, уничтоженное имущество в Киеве и мысли о войне в Украине. Как живет турецкий певец, посвятивший Залужному песню

Турецкий музыкант Озан Дайи, который на днях представил песню в честь бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, стал героем публикаций едва ли не всех украинских СМИ. OBOZ.UA удалось пообщаться с исполнителем, который в свое время проживал в Киеве, а ныне живет в Стамбуле.

Певец считает Украину свое второй Родиной, с начала большой войны пишет песни и исполняет их на украинском языке. По его словам, таким образом стремится "отдать долг стране", куда хочет через время вернуться.

Сейчас Озан Дайи проживает и работает в Турции. До полномасштабного вторжения находился в Украине – жил в Киеве больше шести лет. Говорит, что о нашей стране, приехав сюда, знал достаточно много: "По линии отца мои родственники – крымчане, крымские татары. Наши корни из Крыма. И могу с уверенностью сказать, что Украина – это моя вторая Родина. Место, откуда происходит мой род. В свое время много интересовался украинской историей, особенно казачеством". По словам Озана, он не ехал в полную неизвестность – в Украине уже были друзья и родственники.

У парня были дальновидные планы: мечтал учиться в музыкальной академии. Однако с течением времени от этого пришлось отказаться. Снял жилье в столичном районе Куреневка, устроился на работу, однако в свободное время продолжал активно заниматься музыкой. Озан говорит, что после вторжения один из прилетов в Киеве случился совсем неподалеку от дома, где он в свое время снимал квартиру: "К сожалению, мое все личное – инструменты, аппаратура – были уничтожены. Из-за этой ракеты и из-за этой войны. Произошел пожар. Однако я не хочу об этом много рассказывать, жаловаться, потому что это совсем неправильно по отношению к украинцам, которые потеряли гораздо больше".

Свою жизнь в Киеве Озан вспоминает как комфортную: "Честно говоря, думал сначала, что мне будет трудно привыкнуть. Потому что это другая страна, другая нация, другой язык. Но впоследствии понял, что этот менталитет не сильно отличается. В Стамбуле мы живем почти так же. Находясь в Киеве, не чувствовал, что нахожусь вдали от своего дома. Мне нравился мой второй дом – Украина".

По словам Озана, узнавая украинцев, он отметил для себя интересные нюансы: "Ваши люди, как мне кажется, больше ценят искусство. Если занимаешься этим, ты уважаемый человек. Твоим творчеством искренне интересуются. В Турции – немножко не так. Кроме того, в экономическом плане в Украине обеспечить себя легче, чем в Турции. Может, потому, что у нас большее количество населения – не знаю. Но я находил много альтернатив в своей деловой жизни. В Турции труднее вести бизнес. И условия труда в Украине намного лучше, чем в моей стране".

"А еще, кроме искусства, я могу рассказать о географической красоте, – добавляет Озан. – Украина – очень красивая страна, и это действительно меня поразило. Старался побывать повсюду. Север, запад, восток, особенно юг, вокруг Крыма. Был поражен".

В феврале 2022 года Озан поехал домой, в Турцию, чтобы навестить родных. А через неделю началось вторжение россиян в Украину. "Я стал заниматься благотворительными выступлениями для Украины с первой недели Великой войны, – говорит турецкий певец. – А если вы посмотрите мой профиль в Facebook, увидите, что я был патриотом страны еще с 2014 года. Я националист Украины. А как иначе? Мою любимую страну пытается захватить страна-сосед".

"Начал создавать музыку на студии, – продолжает Озан. – Это была объемная работа, потому что писал много композиций одновременно. Родились пять или шесть песен на украинском языке. Меня начали приглашать с концертами посольство и другие организации, имеющие отношение к Украине. Выступаю я обычно вживую. Как помогал, так планирую помогать и дальше – считаю это своим долгом. Потому что Украина дала мне в свое время очень многое: там я заработал деньги, сделал карьеру. Я хотел бы отдать долг, понимаете? .

По словам Озана, не все турки знают, что действительно происходит в Украине. Особенно имели немного информация, когда россияне захватили Крым. "Я был в шоке, что некоторые люди не знают об этом вторжении, – говорит Озан. – Но почему? Вся эта трагедия началась именно с Крыма. Поэтому я хочу предоставлять людям больше просветительской информации. Для меня, моего окружения, моих друзей Крым – это Украина".

"Многие почему-то думают, что война началась 24 февраля 2022 года. Нет, гораздо раньше. Я не могу рассказать об этом всем людям, хотя очень стараюсь, – добавляет наш собеседник. – Но я могу заверить, что большая половина нашего населения поддерживает Украину. Правительство тоже", – добавляет музыкант.

На вопрос, почему решил посвятить песню Валерию Залужному, наш герой говорит: "Очень уважаю генерала Залужного, потому что он был активен с первых дней войны. Несмотря на то, что я музыкант, тоже имею отношение к армии. Недавно завершил свою армейскую миссию в Вооруженных силах Турции. И я знаю, как тяжело быть командиром, а тем более руководителем военных в стране, ведущей активную войну".

"К сожалению, общая позиция по отношению к генералу изменилась властью президента, как я знаю, – продолжает певец. – Но я хотел показать Залужному, как мы ему благодарны. Для меня он легенда, герой".

Озан говорит, что со временем планирует вернуться в Украину, потому что чувствует, что оставил там самое дорогое: "Мои мечты, моих братьев, моих сестер. Конечно, я вернусь. Буду заниматься и дальше музыкой. У меня и сейчас есть много привлекательных концертных приглашений из Украины. Это очень мотивирует". В Турции Озан работает в международной компании, продолжает заниматься музыкой и усиленно учить украинский язык.

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