Известный режиссер и продюсер родом из Киева Александр Роднянский, который в течение продолжительного периода жил и работал в РФ, высказал свое мнение о россиянах, которые выступают против диктаторского режима своего главы Владимира Путина. По его словам, те, кто искренне осуждают войну в Украине, в первую очередь, спасают себя.

Соответствующее мнение Роднянский опубликовал на своей странице в Instagram. Он отметил, что 9 мая, в День победы, в России полиция задерживала людей, выступавших против войны. А также упомянул о "неожиданной акции протеста" сотрудников популярного в РФ СМИ.

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"Только задумайтесь, как это звучит. Против войны. Вчерашний день начался с неожиданной акции протеста: два сотрудника популярного СМИ – "Ленты.ру" – Егор Поляков и Александра Мирошникова – выложили на сайте настоящие новости. Антивоенные, протестные и, что особо важно, правдивые. Вот несколько заголовков: "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", "Российская элита больна кумовством и лизоблюдством", "Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть", – написал режиссер.

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Роднянский привел еще несколько антивоенных акций, которые прошли 9 мая в РФ – в Уфе, Москве, Новосибирске и других городах, подчеркнув, что их участники рискуют своей свободой.

"Антивоенные листовки и граффити появляются во всех российских городах от Бийска до Волгограда, где появился антивоенный мурал "Цинк – наш". Движения "Весна" и "Феминистское антивоенное сопротивление", тысячи обычных граждан продолжают высказываться против войны, рискуя своей свободой. В ситуации, когда Россия ведет несправедливую, захватническую войну в Украине, есть люди, которые не молчат", – отметил продюсер.

Роднянский подчеркнул, что российские противники войны в нашей стране спасают не Украину, а свою страну.

"Борются за возможность ее будущего. А Украина победит и без их помощи. Это точно", – подытожил режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роднянский сравнил выступления президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина ко Дню победы 9 мая. Он показал четкую разницу между высказываниями глав двух стран и охарактеризовал ее как победа и катастрофа.