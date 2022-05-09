Победа против катастрофы. Роднянский показал четкую разницу в выступлениях Зеленского и Путина 9 мая

Известный режиссер и продюсер родом из Киева Александр Роднянский, который в течение продолжительного периода жил и работал в РФ, сравнил выступления президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина ко Дню победы 9 мая. Он показал четкую разницу между высказываниями глав двух стран и охарактеризовал ее как победа и катастрофа.

На своей странице в Instagram Роднянский опубликовал фото лидеров стран-соседей, подчеркнув, что когда-то этот праздник Дня победы был общим. Также продюсер привел слова Зеленского и Путина и проанализировал их.

"Один когда-то общий праздник. Две страны. Два президента. Два Владимира. Два мира. "Это война не двух армий. Это война двух мировоззрений. Варваров, которые обстреливают музей Сковороды и верят, что их ракетами можно уничтожить нашу философию…Мы боремся за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибли более восьми миллионов украинцев... И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного. Победили тогда. Победим и сейчас. И Крещатик увидит парад победы – победы Украины!". Это слова Владимира Зеленского. А о чем говорил Владимир Путин?" – написал Роднянский.

Видео дня

По его словам, глава страны-агрессора не объявил массовой мобилизации, не угрожал ядерным оружием и не стал врать насчет одержанной победы. Путин высказался по-другому.

"Он повторил другую мантру: "Россия дала упреждающий отпор агрессии" (кто и зачем мог планировать нападение на ядерную державу гигантских размеров – как всегда осталось без доказательств). И снова ударился в учебник истории для 4-го класса, сравнив российских военных в Украине с дружинниками Мономаха (имеющими, кстати, прямое отношение к украинцам) и солдатами Суворова (жаль, что Путин заранее не ознакомился с одной из суворовских максим: "Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови")", – добавил Роднянский.

Он подчеркнул, что выступление Зеленского прозвучало как вдохновляющие слова сильного лидера. В то же время, Путин, по его словам, "выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку допустил".

"Трагедия Украины, теряющей своих граждан, но выигрывающей войну. И катастрофа для России, тонущей в болоте агрессии, жестокости и экономического кризиса", – резюмировал продюсер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роднянский подколол Минобороны РФ из-за очередной абсурдной лжи о войне в Украине. На одном из последних брифингов министерства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "с начала операции уничтожено 99% танков" ВСУ. Режиссер в связи с этим задался вопросом: "С кем тогда воюет российская армия? С украинской конницей?".