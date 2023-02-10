Родители и сестра убитой Галины Гатчинс, живущие под Киевом, подали в суд на Алека Болдуина: детали

В суд в Лос-Анджелесе поступил иск от ближайших родственников убитого оператора Галины Гатчинс, погибшей осенью 2021 года от пули на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Родители и сестра украинки, проживающие в Киевской области, требуют компенсации у актера Алека Болдуина, совершившего смертельный выстрел.

Видео дня

Родственники погибшей Гатчинс считают, что она могла бы перевезти их из Украины в США, когда Россия совершила полномасштабное нападение. Видео с пресс-конференции появилось в YouTube (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мать Галины Гатчинс работает медсестрой и помогает раненым военным недалеко от Киева. Она с мужем и младшей дочерью обратились с просьбой финансово компенсировать ущерб.

"Для нас очевидно, что отношениям всех наших клиентов нанесен ущерб, и что они не смогут наслаждаться жизнью так же, как наслаждались, когда их драгоценная Галина была жива. А мистер Болдeин даже не обратился к ним с извинениями", – сказала адвокат семьи в разговоре с журналистами.

В заявлении говорится, что родные Галины Гатчинс просят компенсацию за причинение эмоционального стресса, халатность и потерю близкого человека.

"Потерять мою сестру – это был ужасный опыт, и это одна из самых больших потерь в моей жизни", – сказала сестра Гатчинс Светлана Земко на пресс-конференции. Она также добавила, что старшая сестра не позволила бы близким остаться в Украине после 24 февраля 2022 года.

Как писал OBOZREVATEL, Алеку Болдуину во вторник, 31 января, официально выдвинули обвинения в непреднамеренном убийстве украинского оператора Галины Гатчинс. Обвинения выдвинули также и оружейники Ханни Гутьеррес-Рид.

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