Риз Уизерспун удивила поклонников сходством с 21-летней дочерью. Фото

Голливудская актриса Риз Уизерспун удивила своих поклонников новым снимком со своей старшей дочкой Авой. Девушки позировали на фоне пляжа, океана и пальм.

Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram, где мило написала: "Моя девочка". Также она задалась вопросом – стоит ли ей делать челку.

Риз получила тысячи восторженных комментариев от своих поклонников, коллег и других известных персон.

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"Да! Делай челку. А еще вы так похожи", – написала актриса Зоуи Дешанель "Я думаю, почему бы и нет?", – написала актриса Кортни Кокс "Первое, что я подумала, увидев это – симпатичная челка", – написала актриса Элизабет Бэнкс "Близнецы", "Я подумал это ты", "Красавицы", "Будто две сестры", – писали восторженные фанаты.

К слову, Ава Элизабет Филипп – дочь Риз от первого брака с актером Райаном Филиппом. Кроме того, актриса воспитывает еще двух сыновей – Дикона и Теннесси.

Коротко о знаменитости:

Риз Уизерспун – американская актриса и продюсер. Именно роль Элль Вудс в комедии "Блондинка в законе" принесла Риз популярность. Широкое признание критиков актриса получила, сыграв Джун Картер, жену Джонни Кэша, в фильме "Переступить черту".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Риз выпустила автобиографическую книгу "Виски в чайной чашке", где призналась, что была безумно рада знакомству с Кейт Миддлтон. В 2011 году знаменитость получила приглашение с герцогиней Кембриджской в Лос-Анджелесе.