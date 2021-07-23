Риз Уизерспун удивила поклонников сходством с 21-летней дочерью. Фото
Голливудская актриса Риз Уизерспун удивила своих поклонников новым снимком со своей старшей дочкой Авой. Девушки позировали на фоне пляжа, океана и пальм.
Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram, где мило написала: "Моя девочка". Также она задалась вопросом – стоит ли ей делать челку.
Риз получила тысячи восторженных комментариев от своих поклонников, коллег и других известных персон.
"Да! Делай челку. А еще вы так похожи", – написала актриса Зоуи Дешанель
"Я думаю, почему бы и нет?", – написала актриса Кортни Кокс
"Первое, что я подумала, увидев это – симпатичная челка", – написала актриса Элизабет Бэнкс
"Близнецы", "Я подумал это ты", "Красавицы", "Будто две сестры", – писали восторженные фанаты.
К слову, Ава Элизабет Филипп – дочь Риз от первого брака с актером Райаном Филиппом. Кроме того, актриса воспитывает еще двух сыновей – Дикона и Теннесси.
Коротко о знаменитости:
Риз Уизерспун – американская актриса и продюсер. Именно роль Элль Вудс в комедии "Блондинка в законе" принесла Риз популярность. Широкое признание критиков актриса получила, сыграв Джун Картер, жену Джонни Кэша, в фильме "Переступить черту".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Риз выпустила автобиографическую книгу "Виски в чайной чашке", где призналась, что была безумно рада знакомству с Кейт Миддлтон. В 2011 году знаменитость получила приглашение с герцогиней Кембриджской в Лос-Анджелесе.