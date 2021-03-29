Риз Уизерспун – о знакомстве с Кейт Миддлтон: она меня не разочаровала

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун в своей автобиографической книге "Виски в чайной чашке" призналась, что была безумно рада знакомству с Кейт Миддлтон, добавив, что она ее "не разочаровала".

Знаменитость получила приглашение на встречу с герцогиней Кембриджской в ​​Лос-Анджелесе в 2011 году, где впервые встретилась с ней. Звезда не стала скрывать, что в тот памятный день проснулась в 4 утра, чтобы как следует подготовиться ко встрече с королевской семьей. Об этом пишет издание Mirror (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Она меня не разочаровала! Она была очень милой, элегантной и сдержанной. Еще она рассказала анекдот, и я была просто очарована ее харизмой. Кейт сострадательный и заботливый человек, с которым хочется общаться как можно дольше", – написала в книге Уизерспун.

Риз Уизерспун – популярная американская актриса и продюсер. Прорывом для нее стала роль Элль Вудс в комедии "Блондинка в законе", которая принесла звезде номинацию на премию "Золотой глобус". Широкое признание критиков Риз получила, сыграв Джун Картер, жену Джонни Кэша, в фильме "Переступить черту".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кейт Миддлтон встала на сторону принца Уильяма после скандального интервью его брата. По словам инсайдеров, супруги всегда находятся рядом друг с другом в трудные времена и обсуждают возникшие проблемы – эта ситуация не стала исключением.