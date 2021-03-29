Різ Візерспун – про знайомство з Кейт Міддлтон: вона мене не розчарувала

Американська акторка і продюсерка Різ Візерспун у своїй автобіографічній книзі "Віскі в чайній чашці" зізналася, що була дуже рада знайомству з Кейт Міддлтон, додавши, що вона її "не розчарувала".

Знаменитість отримала запрошення на зустріч з герцогинею Кембриджською в Лос-Анджелесі в 2011 році, де вперше зустрілася з нею. Зірка не стала приховувати, що в той пам'ятний день прокинулася о 4 ранку, щоб як слід підготуватися до зустрічі з королівською родиною. Про це пише видання Mirror (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Вона мене не розчарувала! Вона була дуже милою, елегантною і стриманою. Ще вона розповіла анекдот, і я була просто зачарована її харизмою. Кейт жаліслива та турботлива людина, з якою хочеться спілкуватися якомога довше", – написала в книзі Візерспун.

Різ Візерспун – популярна американська акторка і продюсерка. Проривом для неї стала роль Елль Вудс у комедії "Блондинка в законі", яка принесла зірці номінацію на премію "Золотий глобус". Широке визнання критиків Різ отримала, зігравши Джун Картер, дружину Джонні Кеша, у фільмі "Переступити межу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кейт Міддлтон стала на сторону принца Вільяма після скандального інтерв'ю його брата. За словами інсайдерів, подружжя завжди перебуває поруч одне з одним у важкі часи та обговорює проблеми, які виникають, – ця ситуація не стала винятком.