Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа. Фото

Известный пуэрториканский поп-музыкант Рики Мартин удивил поклонников сменой имиджа. Так, мужчина выкрасил бороду в платиновый блонд и осветлил волосы.

Соответствующие снимки Мартин опубликовал на личной странице в Instagram. На них он позировал в джинсах и белом вязаном свитере.

"Эй, ты! Большое улыбок", – прокомментировал публикацию певец.

Поклонники в сети буквально засыпали Рики комплиментами и отметили, что ему очень идут изменения.

"Боже, ты выглядишь как сексуальный Санта Клаус", "Тебе очень идет", "Я шокирована. Так круто!", "Король", "Очень красивы", – написали люди.

Напомним, Рики Мартин – пуэрториканский поп-музыкант, актер и писатель. Мартин начал свою карьеру в 12 лет в группе "Менудо".

6 августа 2008 года Мартин стал отцом двух мальчиков-близнецов, Маттео и Валентино, рожденных от суррогатной матери.

29 марта 2010 года Мартин публично заявил о своей гомосексуальности в посте на его официальном сайте.

С апреля 2016 года музыкант встречается со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. В ноябре того же года они объявили о своей помолвке.

В январе 2018 года Мартин сообщил, что он и Йосеф официально сочетались браком.

31 декабря 2018 года Мартин и Йосеф объявили о том, что у них родилась дочь Люсия Мартин-Йосеф.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рики Мартин поделился с поклонниками откровенным снимком с ванной.