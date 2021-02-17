Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Рики Мартин

Известный пуэрториканский поп-музыкант Рики Мартин удивил поклонников сменой имиджа. Так, мужчина выкрасил бороду в платиновый блонд и осветлил волосы.

Соответствующие снимки Мартин опубликовал на личной странице в Instagram. На них он позировал в джинсах и белом вязаном свитере.

"Эй, ты! Большое улыбок", – прокомментировал публикацию певец.

Рики Мартин сменил имидж
Рики Мартин сменил имидж

Поклонники в сети буквально засыпали Рики комплиментами и отметили, что ему очень идут изменения.

"Боже, ты выглядишь как сексуальный Санта Клаус", "Тебе очень идет", "Я шокирована. Так круто!", "Король", "Очень красивы", – написали люди.

Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами

  • Напомним, Рики Мартин – пуэрториканский поп-музыкант, актер и писатель. Мартин начал свою карьеру в 12 лет в группе "Менудо".

  • 6 августа 2008 года Мартин стал отцом двух мальчиков-близнецов, Маттео и Валентино, рожденных от суррогатной матери.

  • 29 марта 2010 года Мартин публично заявил о своей гомосексуальности в посте на его официальном сайте.

  • С апреля 2016 года музыкант встречается со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. В ноябре того же года они объявили о своей помолвке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рики Мартин поделился с поклонниками откровенным снимком с ванной.

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