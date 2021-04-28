Рики Мартин появился на обложке глянца в дерзком наряде. Фото

Пуэрториканский поп-музыкант, актер и писатель Рики Мартин появился на обложке журнала Schön! Magazine в эпатажном наряде: широкие джинсы, кожаная майка и грубые ботинки.

Соответствующие кадры опубликованы на странице знаменитости в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, сначала он позировал стоя, уверенно глядя при этом объектив. Затем удобно умостился на стуле, положив руки на колени и робко опустив глаза вниз.

Смелый образ звезды состоял из брюк-клеш, майки, которая подчеркнула спортивное тело, и лаковых ботинок с вытянутым носком. Завершали наряд множество украшений, а также объемная укладка, которая была зафиксирована лаком для волос. Кроме того, на теле у музыканта виднелись татуировки с огромными рисунками в области груди и на предплечье.

"Мы начинаем наше глубокое погружение в мир музыки с любимца, который охватывает несколько поколений – Рики Мартина. Как мультиплатиновый исполнитель, обладающий большим количеством мудрости, мы восхищены не только высочайшим талантом Мартина, но и его непоколебимым любопытством; наше интервью охватывает все – от его переосмысления локдауна до нового альбома и его работы в области иммерсивных аудиотехнологий", – отметили в редакции глянца.

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