Рианна засветилась на публике с короткой стрижкой и в вязаном бюстгальтере. Фото

Популярная американская поп-певица 33-летняя Рианна вышла в свет в крошечном белом вязаном бюстгальтере и мини-юбке. Таким образом знаменитость продемонстрировала длинные ноги и подтянутый пресс.

Так, папарацци засняли звезду в Лос-Анджелесе вечером в понедельник, 17 мая. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Свой стильный образ Рианна подчеркнула элегантной стрижкой пикси, а также нежным макияжем. Кроме того, певица дополнила лук украшениями в виде золотых цепей и босоножками на шпильке со змеиной кожи с ремешками. Отметим, что при всем этом исполнительница была в защитной маске бутылочно-зеленого цвета.

Коротко о знаменитости:

Рианна – барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер. В 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы.

Сейчас она является одной из самых продаваемых артистов всех времен вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов Рианна самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рианна показала очередной пикантный снимок. На нем знаменитость позировала в одних коротких шелковых шортах и массивных украшениях. Свою пышную грудь артистка сексуально прикрыла рукой.