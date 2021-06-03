Рианна в прозрачном платье и с обнаженными бедрами появилась на обложке Vogue. Фото

Барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер Рианна украсила обложку июньского номера итальянского Vogue. Она позировала в полупрозрачном наряде и продемонстрировала свои формы.

Пикантные кадры были опубликованы на официальной странице в Instagram известного глянца. Но главная особенность этой съемки заключалась в том, что исполнительница сама подбирала образы, чтобы таким образом поддержать тему номера DIY – "Сделай сам" (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Артистка позировала именно в том амплуа, в котором она видела себя сама, а не профессиональные стилисты, визажисты и парикмахеры.

Видео дня

"На съемочной площадке Рианна играла одновременно художника и музу, наблюдателя и наблюдаемого, режиссера и персонажа, экспериментируя с тонкой гранью, существующей между двумя сторонами искусства", – рассказала подробнее об этом редакция Vogue.

Кроме того, певица примеряла сразу несколько смелых луков, чтобы показать себя с разных сторон.

Коротко о знаменитости:

Рианна – барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер. В 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы.

Сейчас она является одной из самых продаваемых артистов всех времен вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Рианна самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рианна засветилась на публике с короткой стрижкой и в вязаном бюстгальтере. Таким образом знаменитость продемонстрировала длинные ноги и подтянутый пресс.