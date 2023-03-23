''Резко стало плохо'': Репяхова показала, как выглядит после пластики, и рассекретила стоимость операции. Фото

На днях известный блогер и супруга певца Виктора Павлика Катя Репяхова сделала ринопластику. Девушка сразу после операции вышла на связь с подписчиками и рассказала, что наконец-то исполнила свою давнюю мечту. Сейчас молодая мама рассказывает, как проходит ее реабилитация после операции. Она также не скрыла, во сколько обошлась пластика.

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В Instagram-сторис Репяхова продемонстрировала свой внешний вид спустя 2 дня после хирургического вмешательства. Катя призналась, что ей стало плохо и она отменила свою работу и домашние дела (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Резко мне стало плохо. Выпила таблетку, подождала и стало лучше. Как раз так совпало, что мама забрала Мишу, Виктор Франкович уехал, я сама. Я не помню, когда вообще был такой случай, когда я была сама, никуда не спешила, никакой работы, только наслаждаться собой, покоем", – рассказала фанатам любимая Павлика.

Как объяснила Репяхова, она сделала классическую ринопластику, за которую отдала 3520 евро. Существует еще септопластика (выравнивают переносицу) стоимостью на 1100 евро больше. Блогер рассказала, что такой формы нос ей достался от матери ее отца – бабушки Таси.

Делать маммопластику в ближайшее время Екатерина не собирается, так как планирует еще одну беременность. Она настроена увеличить грудь после того, как родит второго ребенка. До этого Павлик и Репяхова не раз отмечали, что хотят пополнить их семью дочерью.

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