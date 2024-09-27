Резиденцию будущего короля Норвегии ограбили: что украли у королевской семьи и при чем здесь проблемный принц Мариус

Имение Скаугум, являющееся официальной резиденцией будущего короля Норвегии Гокона и его жены, кронпринцессы Мэтте-Марит ограбили. После громкой вечеринки, которую устроил пасынок наследника престола Мариус, из дома семьи монархов похитили ценные вещи.

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Как утверждает издание Se og Hør, 27-летний принц часто устраивает развлекательные мероприятия для своих друзей, многие из которых имеют криминальное прошлое. Сообщается, что преступление совершила банда байкеров.

В результате ограбления из резиденции королевичей были похищены изделия из серебра, которые имели особую ценность для норвежских монархов. Злоумышленники пытались продать драгоценности через один из аукционных домов, однако незаконную торговлю удалось остановить.

Как известно, 27-летний пасынок Гокона часто устраивает вечеринки на территории резиденции монархов, которые получили название "фестивали Скаугум". По информации норвежского издания, на одном из последних развлекательных мероприятий присутствовали товарищи Мариуса, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, а на этот раз они, вероятно, ограбили имение.

Напомним, 4 августа этого года сын кронпринцессы Норвегии Мэтте-Марит и пасынок наследного принца Гокона – 27-летний Мариус был задержан из-за обвинений в нападении на женщину. Его избранница обратилась в полицию с жалобами на психологическое и физическое насилие со стороны юноши.

Кроме того, представители правоохранительных органов, находившиеся на месте преступления, нашли в стене квартиры нож, который, возможно, Мариус туда воткнул. Журналисты предположили: если следствие докажет, что пасынок Гокона угрожал женщине холодным оружием, ему грозит лишение свободы.

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