Из стены торчал нож, звучали угрозы поджечь одежду: всплыли новые подробности задержания пасынка норвежского принца

Сын кронпринцессы Норвегии Мэтте-Марит и пасынок наследного принца Хокона – 27-летний Мариус – угрожал своей девушке поджечь ее одежду, а на месте преступления нашли нож. Полиция выяснила новые детали задержания молодого человека в Осло, где он напал на избранницу в начале месяца.

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Анонимные источники рассказали журналистам, что у правоохранителей есть аудиозапись, на которой пасынок кронпринца говорит жертве, что подожжет ее вещи, если она не сделает то, что он хочет. Об этом пишет местная газета Se og Hor.

Детали инцидента

Мариус 4 августа был задержан в квартире в Осло, куда его 20-летняя избранница вызвала полицию. Предварительно пасынка кронпринца обвиняют в нападении. Речь идет о психологическом и физическом насилии.

Норвежское издание сообщило, что Мариуса сначала обвинили в "телесных повреждениях", а теперь еще и в "нанесении ущерба" квартире. Пострадавшую госпитализировали, а в больнице у нее диагностировали сотрясение мозга. Мариус сидел в одиночной камере 30 часов.

Новые подробности

Побывавшие на месте преступления полицейские нашли в стене квартиры нож, который, возможно, Мариус туда всадил. Журналисты предположили, что если следствие докажет, что пасынок наследного принца угрожал женщине ножом, ему может светить даже тюремное заключение.

Кроме холодного оружия, были обнаружены обломки телефона, разбитое зеркало и люстра. Комната была засыпана стеклом и мелкими частицами разбитых вещей. Также в распоряжении полиции есть разговор, где слышно, что мужчина угрожает пострадавшей поджогом.

"Мариус находится в отношениях с женщиной, подвергшейся физическому насилию. У полиции нет информации о том, что женщина получила серьезные травмы, но в рамках расследования будет выяснена степень тяжести травм жертвы", – говорится в заявлении полиции.

Реакция принца Хокона

Названный отец нападающего, посещавший в это время Олимпиаду в Париже, кратко прокомментировал инцидент.

"Это серьезное дело, когда полиция принимает в нем участие, но в то же время я не имею права прибегать к подробностям", – сказал будущий король. Обвиняемый и жертва еще не давали развернутых показаний полиции.

В отличие от своих брата и сестры Мариус не выполняет королевские обязательства и не претендует на трон, ведь родился в первом браке принцессы.

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