Режиссер фильма '20 дней в Мариуполе' объяснил, почему не стоит осуждать роженицу Марианну Вышемирскую, поддержавшую Путина

Украинский видеограф, фотограф и военный корреспондент Мстислав Чернов является, в частности, автором снимка беременной Марианны Вышемирской из разбомбленного оккупантами роддома в блокадном Мариуполе. Кадр роженицы с окровавленным лицом облетел и шокировал весь мир, став одним из доказательств военных преступлений российской армии. Тем временем сама Марианна переехала в Москву, где стала коллаборанткой, агитирующей россиян голосовать за диктатора Владимира Путина на президентских "выборах" в 2024 году.

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Режиссер документального фильма "20 дней в Мариуполе", номинированный в этом году на "Оскар", не спешит осуждать Марианну. Он считает, что каждый имеет право на свой выбор. Своим мнением по этому поводу Чернов поделился в интервью BBC.

Видеограф убежден, что нельзя делать какие-либо выводы, не зная всех обстоятельств в жизни того или иного человека. Вместе с тем он осознает, что удар по роддому в Мариуполе – это военное преступление РФ, которое до сих пор не подтверждено, поскольку для этого нужно, в частности, исследовать место террора, а также опросить свидетелей. Марианна, следовательно, тоже одна из свидетелей.

"Я не знаю обстоятельств жизни, я не знаю, что у нее происходит. И я считаю, что каждый человек имеет право на свое мнение. Важно понимать, что когда мы говорим, например, о бомбардировке мариупольского роддома, мы говорим о потенциальных военных преступления. Поэтому здесь нужно работать не только со свидетелями, здесь надо работать комплексом доказательств: это и свидетельства экспертов, и свидетелей, и фото, и видео, и спутниковые снимки. То есть это комплексный процесс. И нужно иметь доступ к месту преступления. Поэтому нужно разделять частные мнения, на которые каждый имеет право, и расследование военных преступлений, являющихся процессуальными делами", – отметил Чернов.

Режиссер также рассказал, что до сих пор поддерживает связь с некоторыми жителями Мариуполя, которые по разным причинам остались в оккупации. Он объяснил, что там остаются и горожане с проукраинскими настроениями.

"Мы разговариваем с людьми, которые все еще живут в Мариуполе. Это люди с разными обстоятельствами. Люди, которые не хотели, чтобы у них забрали единственное жилье, которое у них было, и оно чудом уцелело. Они не хотели, чтобы россияне его забрали, и они остались там. Люди, которые остались там, потому что они беспокоятся о своих пожилых родителях, которые не хотят уезжать. Вы же знаете, что пожилые люди не могут покинуть свои дома обычно. Некоторые из этих людей не отказались от украинского паспорта, они не взяли русский, и поэтому у них большие проблемы – они не могут выехать из Мариуполя: их останавливают на блокпостах, осуждают на 15 суток, а затем отправляют обратно в Мариуполь. То есть они фактически живут в таком гетто", – поделился режиссер.

Как писал ранее OBOZ.UA, фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера и видеографа Мстислава Чернова официально стал номинантом на престижную премию "Оскар-2024" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Он будет соперничать с 4 другими картинами за заветную статуэтку. О чем фильм и кто его конкуренты на "Оскаре" – читайте по ссылке.

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