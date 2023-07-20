Решили пожить отдельно: принц Гарри и Меган Маркл находятся на грани развода — СМИ

Американские СМИ распространяют информацию о том, что принц Гарри и Меган Маркл находятся на грани развода. На это, по словам инсайдеров, влияет ряд причин: и финансовые трудности, и разные взгляды на жизнь, и постоянный стресс из-за публичных громких скандалов вокруг их и королевской семей.

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Более того, как утверждают источники, приближенные к паре, герцоги Сассекские решили пожить отдельно. Об этом пишет Radar Online.

Так, в материале указано, что "Гарри не вписывается в мир Меган и пытается найти себя". Младший сын короля Великобритании Чарльза ІІІ якобы планирует поездку в Африку, куда поедет один – без жены. У супругов не сходятся взгляды на их дальнейшую профессиональную деятельность, а усугубляет ситуацию нестабильность в финансовом вопросе.

Как известно, принцу Гарри не достанется часть наследства, а музыкальный стриминг Spotify досрочно разорвал сделку на производство подкастов со скандальными герцогами.

У пары есть роскошный особняк в Калифорнии за 14 млн долларов, который требует дорогостоящего ухода, именно поэтому финансовые трудности так для них ощутимы. Кроме того, принц и его избранница якобы устали от постоянных скандалов и публичного осуждения. Инсайдеры предполагают, что поездка Гарри в Африку либо спасет его брак с Меган, либо окончательно разрушит.

"Герцог и герцогиня Сассекские решили провести немного времени подальше друг от друга, чтобы исцелить и восстановить свои отношения. Они пытаются выяснить, что с ними происходит... Этот стресс в сочетании с их эмоциональными проблемами, вероятно, превратил жизнь в настоящий ад. Есть надежда, что пребывание отдельно на разных континентах поможет им найти то, что им нужно, чтобы двигаться дальше", – передают инсайдеры из окружения королевских особ.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Сейчас они воспитывают 4-летнего сына Арчи и 2-летнюю дочь Лилибет. Семья проживает в США после того, как в 2020 году со скандалом объявила об уходе из королевской семьи.

Ранее OBOZREVATEL писал, что еще в декабре прошлого года на стриминговой платформе Netflix презентовали первую серию сериала о принце Гарри и Меган Маркл. Документальный проект получил статус скандального еще до выхода на экраны, однако после показа первой серии это лишь подтвердилось. Букингемский дворец обвинил герцогов Сассекских во лжи. Подробности – в нашем материале.

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