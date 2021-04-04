Репера DMX госпіталізували через передозування наркотиками: зірка в критичному стані

Відомого американського репера DMX госпіталізували через передозування наркотиками – у артиста стався серцевий напад. На даний момент його підключили до системи життєзабезпечення.

Як повідомляють лікарі, зараз репер знаходиться в критичному стані в реанімації, говориться у виданні TMZ. Адвокат зазначив, що поки не готовий робити якісь прогнози.

До слова, раніше DMX зізнавався, що почав вживати наркотики з 14 років. Пізніше музикант кілька разів проходив лікування від наркозалежності. А 2019 року репер перебував на реабілітації в наркологічному центрі.

Нагадаємо, Ерл Сіммонс, більш відомий під псевдонімом DMX (від Dark Man X) – американський репер і актор. Шість альбомів поспіль музиканта дебютували на першій сходинці хіт-параду Billboard 200. Також DMX знявся в декількох фільмах, найвідоміші з яких – "Ромео повинен померти", "Наскрізні поранення" і "Від колиски до могили".

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