Рэпер-воин Ярмак объяснил, как культурная пропаганда России влияет на ход войны: нам скоро негде будет брать мобилизационные резервы

Известный украинский рэпер Ярмак, который с первых дней полномасштабной войны пополнил ряды ВСУ, высказался о культурной экспансии России в Украине. По мнению артиста, именно навязывание российских нарративов через музыку, блогерство и другой культурный продукт очень сильно влияет на ход войны сейчас. Исполнитель объясняет, что страна-террористка воспитывала равнодушных граждан, а украинцы, не сумевшие отказаться от контента врага, также переняли эти настроения.

Отдельное внимание Ярмак обратил и на украинских блогеров, до сих пор продвигающих в массы пророссийские ценности. Своими мыслями музыкант поделился в интервью для YouTube-канала "Брат Яковлеви".

"Все эти фанаты русского рэпа, моргенштернщины и всего прочего – я понимал, что они вернутся. А они абсолютно сформированы маргиналами. Им пофиг на это государство. Они максимального уровня эгоисты, потому что в них это воспитывали. За это все должны нести ответственность блогеры, которые воспитывали культуру "причина остановки", а сейчас мы пожинаем плоды всего этого. Культура – это невероятный инструмент. Она оказывает влияние на миллионы", – убежден Ярмак.

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Этот эгоизм, о котором говорит рэпер, влияет на ход войны в Украине. Зомбированные русским культурным влиянием украинцы не видят смысла воевать за родную страну.

"Скоро у нас негде будет брать мобилизационные резервы из-за того, что наш враг очень сильно поработал именно на культурном направлении и просто заразил мозг большого количества населения, всяких фанатов Шария и других ватных представителей, что скоро на фронте не будет кем менять ребят, которые устали. Они такие: "Мы живем в Украине, потому что у нас банально есть какие-то квартира, работа, зона комфорта, но умирать мы за эту страну не собираемся". Я такую философию понимаю, но не разделяю. Не разделяю в рамках той ситуации, которая сейчас сложилась, когда на нас жестоко напали, убивают детей, женщин", – отметил артист-воин.

Рэпер вспомнил, насколько популярен был российский контент до полномасштабного вторжения, а также перечислил, какие "ценности" этот контент формировал.

"Эта культурная экспансия строила целый ряд нарративов. Она убила огромное количество тех патриотов, которые могли бы в нашей стране появиться... До 2022 года у нас просто провал был. У нас все смотрели "ЧБД", российских блогеров и формировались в этой среде, в которой им навязывали такие жизненные ценности: "Мы вне политики", "сверху разберутся", "я должен думать только о себе". Вот в принципе мы большую часть населения такую и получили", – высказался певец.

Среди украинских блогеров он также выделил скандальную Юлию Вербу, которая кичится в соцсетях беззаботной жизнью и игнорирует войну, в том числе сборы на ВСУ. У девушки многомиллионная аудитория, но она не считает нужным пользоваться этим ресурсом для помощи защитникам и приближения победы.

Ярмак прокомментировал: "Верба – это последствия российской блогерской пропаганды с нарративами "Я вне политики" и "Воюют политики, а страдает обычный народ". И вот мы имеем то, что имеем".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ярмак признался, что военные на фронте позволяют себе давать волю эмоциям. В частности, музыкант, как и другие его собратья, мог расплакаться. Это происходило из-за потерь боевых товарищей.

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