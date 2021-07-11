Рэпер Серега дал концерт в Беларуси, где обнялся с Лукашенко и пожал ему руку. Видео

Белорусский и украинский хип-хоп-исполнитель Серега выступил на пропагандистском концерте во время праздника Купалы в Беларуси. После исполнения песни артист выразил всестороннюю поддержку самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, публично обняв его и пожав руку.

Так, рэпер решил проверить на прочность рукопожатие Лукашенко, и сделал вывод, что у самопровозглашенного президента оно самое сильное в Европе – восточной, центральной и западной (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Певец по-настоящему зажег на концерте, а под его коронный "Черный бумер" танцевали даже другие артисты за сценой. В завершение своего выступления он попросил проверить на прочность рукопожатие Александра Лукашенко, чтобы не доверять чужим мыслям на этот счет. И сделал вывод, что оно сильнее в Европе – восточной, центральной и западной ", – сообщает администрация Лукашенко государственная информагенция БЕЛТА.

Видео дня

На видео видно, что Серега и Лукашенко не просто пожали друг другу руки, но и дважды приветливо обнялись и о чем-то говорили. При этом рэпер специально для этого спустился со сцены и сам подошел к самопровозглашенному президенту Беларуси.

Напомним:

Серега (Сергей Пархоменко) – белорусский хип-хоп-исполнитель. Первый музыкальный успех к музыканту пришел в 2002 году с песней "Загубили Лялю", а известность – после выхода песни "Черный бумер" в 2004 году.

С 2004 года Серега живет в Украине (у него есть разрешение на постоянное проживание), но сохраняет белорусское гражданство.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Серега публично признался Украине в любви и попросил гражданство. Своим решением он поделился в эфире шоу "Танці з зірками".