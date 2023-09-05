Рэпер OTOY рассказал о брате-воине, погибшем во время прорыва на 'Азовсталь': он был мне отцом и лучшим другом

Популярный украинский рэпер Вячеслав Дрофа, более известный под псевдонимом OTOY, рассказал историю своего двоюродного брата-воина Дмитрия, погибшего во время защиты Мариуполя. Долгое время боец "Азова" считался без вести пропавшим. Новость о его смерти стала большой трагедией для знаменитости и всей его семьи.

Видео дня

OTOY с особой теплотой вспоминает Дмитрия. Признается, что тот был для него примером идеального отца, брата и друга. Историей родственника-героя рэпер поделился в интервью для YouTube-канала "Ґрунт".

"В моей жизни с момента рождения отсутствовал такой прототип отца. Своего отца я отцом назвать не могу. Биологически – да, но если мы говорим об институте семьи и родительстве как таковом, то у меня этого не было. Не было, на кого посмотреть как на пример отца. И вот Дмитрий – это лучший отец. Это самый верный друг, самый умный старший брат для всех своих братьев. Его забота о близких абсолютно бескорыстная, без ожидания какой-то выгоды взамен", – щемяще рассказал хип-хоп-исполнитель.

Дмитрий воевал с 2015 года, когда участвовал в боях за село Широкино Мариупольского района, откуда был родом. Вся его семья оттуда. Родители защитника находились в оккупации, когда случилась блокада Мариуполя.

"Он ушел с войска на время в 2017 году, затем вернулся. Полномасштабное вторжение застало его в лавах бригады "Азов", где он был, собственно, с самого начала. Погиб во время прорыва на "Азовсталь" 15 апреля 2022 года", – сообщил Вячеслав.

Восхищается музыкант не только Дмитрием, но и его отцом, который и воспитал в сыне чувство патриотизма и рвение бороться за свою свободу.

"Его отец – невероятный пример. Он продолжал разговаривать в оккупации принципиально на украинском языке. Даже с оккупантами, которые приходили к нему и спрашивали: "Это что, форма бойца "Азова"? Он отвечал: "Ти що сліпий, не бачиш? Так" Он достиг какого-то такого авторитета. Его вот эта уверенность в том, что это украинская земля, породила в этих животных страх перед ним. Мне кажется, благодаря этому он потом и смог выбраться из оккупации. Благодаря своему свободолюбию. Как и свободолюбие Дмитрия", – поделился OTOY.

OBOZREVATEL также писал, что защитница "Азовстали", парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" вспомнила, как в госпитале в Мариуполе разговаривала с раненой 12-летней девочкой после операции. Тогда палаты были переполнены, и военнослужащая уступила ребенку свое место. Когда подросток проснулась после наркоза, начала спрашивать, где ее мама, ведь не знала, что той уже нет в живых.