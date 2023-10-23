Рэпер из Одессы Джиган поддержал Израиль, но до сих пор молчит о войне на Родине: его раскритиковали

Уроженец Одессы, рэпер Джиган, который с начала полномасштабной войны молчит о геноциде собственного народа, прикрываясь "аполитичностью", признал, что "аполитичным" нисколько не является. Он прокомментировал эскалацию палестино-израильского конфликта, поддержав Израиль.

А вот войну в Украине и террор в родной Одессе Денис Устименко-Вейнштеин (настоящее имя звезды) продолжает упорно игнорировать. На странице рэпера в Instagram в комментариях под его последним постом собрались гневные комментарии.

Так, запроданец сделал репост публикации голливудской актрисы израильского происхождения Галь Гадот с изображением звезды Давида.

Украинцы, которые и сами не понаслышке знают, что такое ракетные атаки и бомбардировки, а потому поддерживают Израиль, ни в коем случае не запрещают делать это и Джигану. Однако возникает логичный вопрос касательно двойных стандартов, который интернет-пользователи и задают рэперу. Они пытаются понять, почему агрессию боевиков ХАМАС "украинец" осуждает, а российских окупантов – нет.

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"Это все хорошо, но о войне в родной стране ты почему-то молчишь", "А если бы ХАМАС платили тебе бабки, ты бы их поддерживал?" – интересуются комментаторы.

Однако вскоре на страницу Джигана пожаловали сторонники палестинских боевиков, которые принялись не только критиковать, но и проклинать артиста за его поддержку Израиля. Они оставляют в комментариях смайлики флага Палестины и называют звезду террористом.

Напомним, еще в начале 2023 года Джиган посетил израильское Министерство абсорбации страны. По данным российских СМИ, артист оформлял израильское гражданство.

Как писал OBOZ.UA, Джиган отметил свой 37-й день рождения с тортом в виде ракеты. Пока российские оккупанты обстреливают Украину, жена певца Оксана Самойлова решила приготовить ему сомнительный десерт.

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