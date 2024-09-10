Рэпер из 'Каспийского Груза' показал свою разбитую дроном квартиру под Москвой: он был внутри во время атаки

Российский рэпер Тимур Одилбеков, более известный как Брутто из дуэта "Каспийский Груз", показал последствия атаки дронов на Московскую область, состоявшуюся 10 сентября. Исполнитель, которому с 2017 года запрещен въезд в Украину, поделился кадрами из городка Раменское возле Жуковского аэропорта. В своем доме он встретил "доброе утро и красивый рассвет", показав выбитые стекла в квартире.

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"Какой красивый рассвет. Очень красивое небо, да, ребята? Это Раменская, высоковольтная. Моя самая первая квартира. Давно сюда не приезжал, просто сегодня ночью заехал поспать здесь. Вот соседний дом, вот что на земле происходит. Вот еще расчистили, вот еще тачки собрали. А вон там, вдалеке, видите, тоже круто", – рассказал азербайджанский певец в видео. На ролике можно увидеть выбитые окна в домах и обожженные балконы многоэтажки.

Напомним, в 2017 году русскоязычная группа "Каспийский Груз" попала в список артистов, которым запрещен въезд на территорию Украины. Тогда реперам пришлось отменить запланированные концерты в Харькове и Одессе. Как сообщал общественный активист Сергей Стерненко, один из участников дуэта, а именно Брутто нарушил законодательство украинского государства в 2015 году, выступив с концертом в оккупированном россиянами Крыму.

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