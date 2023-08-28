Нашли без сознания на полу за кулисами: Адель стало плохо из-за серьезной болезни

Всемирно известная британская певица Адель потеряла сознание прямо во время своего концерта в Лас-Вегасе. Артистка почувствовала себя нехорошо, потому взяла паузу и отошла за кулисы. Так она и упала.

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35-летнюю звезду нашли за кулисами без сознания. Ей оказали медицинскую помощь, после чего она снова вышла на сцену. Об этом пишет The Sun.

"Они подняли меня с пола", – рассказала певица после того, как вернулась к зрителям.

Плохо Адель стало из-за радикулита, от которого она страдает большую часть своей жизни. Серьезная болезнь напомнила о себе во время выступления. Очевидно, певица почувствовала невыносимую боль в спине, от которой и потеряла сознание.

Исполнительницу нашли на полу члены ее команды и привели в чувство.

"Сейчас я собираюсь сесть и отдохнуть от радикулита", – поделилась также Адель.

Впервые о своих муках из-за серьезного радикулита певица сообщила в 2021 году. Она рассказала: "На самом деле у меня болит спина примерно половину моей жизни. Обычно болезнь обостряется из-за стресса или из-за неправильной осанки". Недуг стал менее заметным, когда Адель сильно похудела и начала регулярно заниматься спортом, тем не менее, иногда он "ударят" с большей силой.

Как писал OBOZREVATEL, ранее без сознания нашли певицу Мадонну, которую после этого срочно госпитализировали в реанимацию. Инсайдеры позже рассказали, что она прикована к постели, испытывает постоянное чувство тошноты и слабости. Они добавили, что "болезнь продолжает разрушать организм" звезды.