Двухметровые волосы и 15-й размер груди: украинки, прославившиеся необычной внешностью

Украинки не раз возглавляли рейтинги самых красивых и сексуальных женщин в мире. Девичья коса, пышная грудь и бездонные глаза сводят с ума мужчин.

Красота наших женщин – неповторима, но есть рекордсменки, которые выделяются среди других. OBOZREVATEL сделал подборку фото украинок, которые удивят каждого.

Елена Корзенюк

17-летняя украинка в юном возрасте попала в Книгу рекордов Гиннесса. В прошлом году длина ее волос достигала 235 см. В этом – в Книге рекордов Гиннесса зафиксировали показатель Корзенюк в 222 см, так как измеряли среднюю длину трех разных прядей. Девушка рассказывает, что ее шевелюры никогда не касались ножницы.

Инна Горячковская

Модель плюс-сайз Инна Горячковская – обладательница 15 размера груди, который считается абсолютным украинским рекордом. У женщины натуральная грудь и она часто делится откровенными фотографиями в сети. 25-летняя Инна в 2019 году выиграла конкурс "Miss Ukraine plus size", также модель участвует в различных телепередачах и активно ведет соцсети.

Лилия Лукашова

У днепрянки Лилии Лукашовой – самые большие глаза в Украине: 34 мм от внутреннего к внешнему уголку глаза. Женщина рассказала, что большие глаза в семье только у нее. В детстве Лилия стеснялась нестандартной внешности, а сейчас – это ее главный козырь.

Оля Полякова

Самые длинные ноги – 128 см, принадлежат украинской певице Оле Поляковой. Звезда завела для них даже отдельную страницу в Instagram, хотя пока официально этот рекорд не зарегистрирован. По убеждению Поляковой, она абсолютная рекордсменка Украины. Но в Книге Рекордов Украины зафиксированы ноги длиной 113 см, у полтавчанки Екатерины Качашвили.

Анастасия Покрещук

Если говорить о рекордах искусственной красоты, то в Украине есть и такие. Обладательница самых больших скул – украинка Анастасия Покрещук. К тому же сделала их себе девушка сама. На ее страницу в Instagram подписано более 250 тысяч человек. Некоторые восхищаются экстравагантностью Анастасии, а кто-то критикует ее.

Ранее OBOZREVATEL писал о: