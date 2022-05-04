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Рэдклифф продает мантии Гарри Поттера: средства пойдут на помощь Украине

Ульяна Виноградова
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Рэдклифф продает мантии Гарри Поттера: средства пойдут на помощь Украине

Британский актер, звезда фильмов о "Гарри Поттере" Дэниел Рэдклифф присоединился к помощи украинцам, пострадавшим от российской войны. Он выставил на продажу культовые мантии волшебников. Данную одежду носили герои "Поттерианы", которых полюбил практически весь мир.

Одежда из фильмов появилась на сайте Magicartz. Там же актер сообщил, что все вырученные от их продажи средства будут направлены на помощь Украине.

Дэниел Рэдклифф продает мантии для помощи Украине.

"Мы собираем средства в поддержку семей и детей в Украине", – сказано в сообщении.

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Кроме мантий разных факультетов Хогвартса, желающие также могут заказать соответствующие галстуки.

Стоимость мантии со скидкой 34 доллара. Первоначальная цена – 80 долларов.

Стоимость мантии 34 доллара.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рэдклифф заявил, что завершает актерскую карьеру. Через полтора года он планирует полностью прекратить сниматься, а пока продолжает участвовать в съемках текущих проектов.