Red Hot Chili Peppers поддержали Украину и обратились к мировым лидерам

Участники легендарной американской рок-группы Red Hot Chili Peppers в рамках благотворительного онлайн-марафона Stand Up For Ukraine призвали мировых лидеров поддержать Украину. Музыканты также попросили заботиться о беженцах, которые вынуждены были бежать от российских оккупантов.

Ролик с обращением появился на официальной странице коллектива в Facebook. Растроганные украинцы сразу откликнулись в комментариях со словами благодарности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы здесь, чтобы выразить поддержку Украине. Мы хотели бы помочь собрать деньги, а также попросить мировых лидеров сделать все возможное, чтобы помочь беженцам. Ведь беженцы также нуждаются в помощи", – говорится в комментарии.

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Red Hot Chili Peppers заверили, что, со своей стороны, будут делать все возможное, чтобы помогать украинцам в их горе. Знаменитости пообещали жертвовать деньги и отдавать свою любовь.

Благодарные украинцы и граждане государств, приютивших беженцев, поблагодарили артистов за сознательную позицию и огласку важной темы.

"Спасибо за поддержку. От украинского беженца", "Спасибо вам, ребята, за то, что вы поддерживаете Украину. Мы в США тоже это делаем", "Я поляк и наша Родина являемся домом для матерей и детей из Украины. Мы никогда их не оставим в беде. Слава Украине" – говорится в комментариях.

Отметим, что в рамках марафона Stand Up For Ukraine мировые артисты, исполнители и группы объединились, чтобы собрать средства для помощи Украине. В частности, итальянская рок-группа Maneskin, которая стала победителем Евровидения-2021, анонсировала тизер на песню, где раскритиковала россиян.

Музыканты жестко обратились к гражданам страны-агрессорки с риторическим вопросом, как они спят по ночам, осознавая, что на их руках кровь других людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын легендарного рок-исполнителя Джона Леннона впервые в жизни исполнил песню отца "Imagine", чтобы выразить поддержку украинцам. Ранее он думал, что споет эту композицию только перед "концом света".