Ребрик впервые рассказала о доме под Киевом, который приобрела до полномасштабного вторжения: что с ним сейчас

Украинская телеведущая Лилия Ребрик впервые поделилась, что перед полномасштабным вторжением приобрела дом под Киевом. Звезде и ее мужу Андрею Дикому тогда не верилось в то, что оккупанты отважатся на наступление.

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К счастью, беда обошла новое жилье семьи, в отличие от небольшой дачи в Макаровском районе Киевской области. Об этом Лилия Ребрик рассказала в интервью Алине Доротюк на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Супруги не нуждались в переезде, поэтому приобрели "дом мечты" без ремонта и оборудования. Ведущая назвала его "коробкой".

"Еще никому не говорила. Мы приобрели дом до начала войны, когда воздух можно было резать ножом. Это был дом мечты. Мы создали группу, которую так и назвали, в которой обсуждали какие-то идеи, что у нас где будет. У нас не было неотложной потребности", – рассказала звезда.

Лилия Ребрик призналась, что ей так и не удалось переехать в новое жилье. Более того, теперь это кажется ей отдаленной перспективой.

"Но там столько еще работы. Я не знаю, когда мы еще туда вернемся. Мы приобрели коробку. И там еще строить и строить", – сказала ведущая.

Артистка также вспомнила, что в первые дни полномасштабного вторжения едва не соблазнилась переждать на даче в Макаровском районе, который оккупировали россияне. Тогда семья решила поехать в Черновцы к родителям звезды.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Лилия Ребрик поделилась радостью – она стала крестной мамой малыша, который родился во время полномасштабной войны и был вынужден первые месяцы своей жизни прятаться с родителями в подвале. Для знаменитости мальчик стал уже шестым крестником.

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