Лилия Ребрик в шестой раз стала крестной мамой: малышу сразу после рождения пришлось прятаться в подвале

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась радостью – она стала крестной мамой малыша, который родился во время полномасштабной войны и был вынужден первые месяцы своей жизни прятаться с родителями в подвале. Для знаменитости мальчик стал уже шестым крестником.

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Снимками с обряда крещения Ребрик поделилась на личной странице в Instagram. Она подчеркнула, что в такие дни как никогда приходит осознание, за что сегодня борются украинцы.

"Спасибо за доверие быть крестной настоящего козака, который родился в войне. Сразу после рождения прятался с мамой в подвале. А сегодня узнал таинство крещения и сделал этот день светлее. В такие дни мы точно знаем, ради чего мы идем до конца: чтобы наши дети улыбались. Чтобы играли. Чтобы беззаботно бегали во двор к друзьям. Чтобы не боялись. И не прятались в подвалах", – щемяще прокомментировала фотографии ведущая.

Теперь Ребрик крестная мама шести детей. Звезда уверяет, что каждого крестника очень любит.

"Хорошая ли я крестная? Да! Скромная ли? Нет… Но люблю каждого. Не так часто видимся, как хотелось бы. Но всегда в моем сердце", – добавила знаменитость, у которой, к слову, есть также две дочери.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лилия Ребрик в слезах вспомнила, как для нее началось 24 февраля. Звезда в тот день, как и и всегда, проснулась в четыре утра и уехала на съемки утреннего шоу. Уже на работе, готовясь к выходу в эфир, артистка узнала о полномасштабном вторжении.

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