Смерть після ролі: фільми, які стали "проклятими" для акторів

У фільмах жахів навіюють страх потойбічні сили та маніяки, адже поціновувачі хорору йдуть у кіно саме заради цих емоцій. Значно страшніше переглядати кінострічку, коли там відбувалася реальна містика.

Наприклад, із акторами, що несподівано померли, коли знімалися у фільмі жахів. OBOZREVATEL зібрав кінострічки, з якими пов’язані трагічні історії.

"Королева проклятих" – 2002 рік

Співачка Алія зіграла головну роль у фільмі "Королева проклятих". Її героїня помирає у фіналі, а самої Алії не стало через місяць. Вона розбилася на літаку. Фільм вийшов через пів року після смерті зірки.

"Полтергейст" – 1982 рік

За шість років зйомок декількох частин хорору "Полтергейст" померло чотири актори. Перша трагедія сталася з актрисою Домінік Данн. Вона була вдома, а до неї прийшов колишній коханий з‘ясувати стосунки. Хлопець напав на дівчину і хотів задушити її. Акторка не вижила.

Джуліан Бек грав роль священика і помер від раку за кілька місяців до закінчення зйомок. Команда знайшла двійника і продовжила знімати фільм.Вілл Семпсон з "Полтергейста-2" загинув через півтора місяці після операції з пересадки серця. Також Хезер О'Рурк померла від інфаркту міокарда. Юній акторці було всього 12 років.

"Ворон" – 1994 рік

Смерть Брендона Лі стала трагедією, яка шокувала світ. У фінальній сцені вбивства в пістолет помилково потрапила заглушка, що під час пострілу холостим патроном смертельно поранила актора. Чоловіку було всього 28 років. Також на зніманнях загинув каскадер Марк Акерстрім, йому в голову потрапили уламки від вибуху.

"Той, що виганяє диявола" – 1973 рік

Актор Джек Мак Гоурен помер відразу після завершення знімань фільму від серцевого нападу. Пізніше трагедія спіткала родину актриси Мерседес Мак-Кембрідж, яка озвучила демона головної героїні.

"Сутінкова зона" – 1983 рік

Актор Вік Морроу і двоє дітей загинули під час зйомок у фільмі жахів. Коли в кадрі гриміла піротехніка, а біля озера кружляв вертоліт, поблизу нього біг Морроу з дітьми. Вибухи пошкодили вертоліт і він упав у водойму. Від удару лопатями гвитнокрила всі троє загинули.

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