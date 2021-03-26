Смерть після ролі: фільми, які стали "проклятими" для акторів

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
3 хвилини
5,0 т.
Жахи наяву: фільми, з якими пов'язані трагічні історії

У фільмах жахів навіюють страх потойбічні сили та маніяки, адже поціновувачі хорору йдуть у кіно саме заради цих емоцій. Значно страшніше переглядати кінострічку, коли там відбувалася реальна містика.

Наприклад, із акторами, що несподівано померли, коли знімалися у фільмі жахів. OBOZREVATEL зібрав кінострічки, з якими пов’язані трагічні історії.

"Королева проклятих" 2002 рік

Співачка Алія загинула через місяць після ролі в хорорі

Співачка Алія зіграла головну роль у фільмі "Королева проклятих". Її героїня помирає у фіналі, а самої Алії не стало через місяць. Вона розбилася на літаку. Фільм вийшов через пів року після смерті зірки.

"Полтергейст" 1982 рік

"Полтергейст" вважають проклятим фільмом.

За шість років зйомок декількох частин хорору "Полтергейст" померло чотири актори. Перша трагедія сталася з актрисою Домінік Данн. Вона була вдома, а до неї прийшов колишній коханий з‘ясувати стосунки. Хлопець напав на дівчину і хотів задушити її. Акторка не вижила.

Джуліан Бек грав роль священика і помер від раку за кілька місяців до закінчення зйомок. Команда знайшла двійника і продовжила знімати фільм.Вілл Семпсон з "Полтергейста-2" загинув через півтора місяці після операції з пересадки серця. Також Хезер О'Рурк померла від інфаркту міокарда. Юній акторці було всього 12 років.

"Ворон" 1994 рік

На зйомках траплялося чимало містичних випадків

Смерть Брендона Лі стала трагедією, яка шокувала світ. У фінальній сцені вбивства в пістолет помилково потрапила заглушка, що під час пострілу холостим патроном смертельно поранила актора. Чоловіку було всього 28 років. Також на зніманнях загинув каскадер Марк Акерстрім, йому в голову потрапили уламки від вибуху.

"Той, що виганяє диявола" 1973 рік

Двоя акторів кіно померли після зйомок.

Актор Джек Мак Гоурен помер відразу після завершення знімань фільму від серцевого нападу. Пізніше трагедія спіткала родину актриси Мерседес Мак-Кембрідж, яка озвучила демона головної героїні.

"Сутінкова зона" 1983 рік

На знімальному майданчику сталася трагедія

Актор Вік Морроу і двоє дітей загинули під час зйомок у фільмі жахів. Коли в кадрі гриміла піротехніка, а біля озера кружляв вертоліт, поблизу нього біг Морроу з дітьми. Вибухи пошкодили вертоліт і він упав у водойму. Від удару лопатями гвитнокрила всі троє загинули.

Раніше OBOZREVATEL писав: