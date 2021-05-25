Реакция российской Manizha на выступление Go_A попала на видео

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Manizha поддержала выступление Go-A на Евровидении 2021 зажигательным танцем

Российская певица Manizha не стала сдерживать своих эмоций во время выступления украинской группы Go_A на Евровидении 2021 и продемонстрировала зажигательный танец. Так, когда со сцены звучала песня "Шум" представительница России на песенном конкурсе решила не сидеть на месте, а показать быстрые движения.

Ролик с ритмичным танцем российской исполнительницы был опубликован на Youtube-канале пользователя с ником Ninel Zav (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

На опубликованном видео можно заметить, как Manizha вместе с остальными участниками и членами своей команды наслаждается ярким номером украинских артистов.

Реакция Manizha.

Напомним, что сама певица исполнила на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 песню "Russian Woman" ("Русская женщина"). Она заняла девятое место в финале, набрав суммарное количество баллов 204.

Как известно, музыку к "Русской женщине" Manizha сочинила в соавторстве с Ори Авни и Ори Каплан. Слова Manizha написала сама, как и ко многим другим своим песням. Родилась эта композиция 8 марта 2020 – ровно за год до национального отбора.

Выступление Manizha.
Manizha на Евровидении 2021.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на бирюзовой дорожке Евровидения 2021 участники из других стран заявили, что им очень нравится песня, которую Go_A выбрала для конкурса, а также они признались, что повторить номер будет довольно сложно. Также один из конкурсантов заявил, что такой огромный труд "не должен быть недооцененным".

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