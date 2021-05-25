Реакция российской Manizha на выступление Go_A попала на видео

Российская певица Manizha не стала сдерживать своих эмоций во время выступления украинской группы Go_A на Евровидении 2021 и продемонстрировала зажигательный танец. Так, когда со сцены звучала песня "Шум" представительница России на песенном конкурсе решила не сидеть на месте, а показать быстрые движения.

Ролик с ритмичным танцем российской исполнительницы был опубликован на Youtube-канале пользователя с ником Ninel Zav (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

На опубликованном видео можно заметить, как Manizha вместе с остальными участниками и членами своей команды наслаждается ярким номером украинских артистов.

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Напомним, что сама певица исполнила на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 песню "Russian Woman" ("Русская женщина"). Она заняла девятое место в финале, набрав суммарное количество баллов 204.

Как известно, музыку к "Русской женщине" Manizha сочинила в соавторстве с Ори Авни и Ори Каплан. Слова Manizha написала сама, как и ко многим другим своим песням. Родилась эта композиция 8 марта 2020 – ровно за год до национального отбора.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на бирюзовой дорожке Евровидения 2021 участники из других стран заявили, что им очень нравится песня, которую Go_A выбрала для конкурса, а также они признались, что повторить номер будет довольно сложно. Также один из конкурсантов заявил, что такой огромный труд "не должен быть недооцененным".