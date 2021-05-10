СМИ связали развод Билла и Мелинды Гейтсов с общением бизнесмена с миллиардером-педофилом

Одной из основных причин развода Билла Гейтса и Мелинды считается, что супруга бизнесмена была огорчена связью Гейтса с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в 2008 году.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Известно, что Мелинда думала о разводе с супругом еще в 2019 году. Тогда она консультировалась с адвокатами по бракоразводным делам из нескольких фирм по поводу своего "безвозвратно распавшегося" брака.

Отмечается, что звездная пара якобы встретилась с Эпштейном в Нью-Йорке в его особняке в 2013 году, и Мелинда позже рассказывала друзьям о дискомфорте, который ощущала во время встречи. По словам некоторых инсайдеров, супруга Гейтса "была в ярости из-за общения ее супруга с Эпштейном".

Сам Гейтс заявлял, что у него не было деловых отношений или дружбы с Эпштейном, а все их встречи проходили в мужском кругу. Знаменитость говорил, что рядом с Эпштейном находились богатые люди, которые могли пожертвовать деньги для помощи мировому здравоохранению.

Напомним, Билл Гейтс, который недавно объявил о разводе со своей супругой Мелиндой, помимо состояния в 130,5 млрд долларов также имеет трехэтажный дом на берегу океана в Северной Каролине, который можно арендовать на время отпуска. Раньше знаменитость отдыхал здесь с бывшей возлюбленной Энн Винблад.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Билл Гейтс и его жена Мелинда хотели объявить о разрыве отношений еще в марте, но адвокаты остановили пару. Супруга знаменитости даже арендовала частный карибский остров Каливиньи стоимостью 132 тыс. долларов в сутки, чтобы потом спрятаться там со своими детьми от прессы.