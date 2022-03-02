'Russian warship, иди на**й': сенатор США поддержал Украину в войне против России. Видео

В США сенатор республиканец от штата Небраска Бен Сасс вспомнил легендарную фразу украинского пограничника с острова Змеиный. Во время своей речи об агрессии РФ против Украины он сказал "russian warship, иди на**й".

Ранее этот сенатор выступал за увеличение военной помощи Украине. Видео с его речью было опубликовано в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Один украинец, немного поговорив с некоторыми из своих коллег о записи, которую многие из вас, возможно, уже слышали, решил сделать погромче и объявил: русский корабль, иди на**й", – сказал сенатор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские пограничники, героически державшие оборону острова Змеиный, отказались сложить оружие по требованию российских оккупантов. В ответ на ультиматум россиян украинцы ответили: "Русский корабль, иди нах*й!". И приняли бой.

Видео дня

К вечеру 24 февраля появилась информация, что все 13 защитников Змеиного погибли. Но 26 февраля в ГСНС сообщили: есть надежда, что защитники острова Змеиный могут быть живы и находятся в плену.