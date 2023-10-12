Кондратюк публично обратился к Козловскому после обвинений в 'взыскании военной зарплаты', но быстро удалил комментарий

Украинский продюсер Игорь Кондратюк оставил комментарий под постом своего экс-подопечного, певца и воина Нацгвардии Виталия Козловского, в котором артист рассказал о взыскании военной заработной платы. Речь идет о назначенной судом денежной компенсации за исполнение песен, права на которые ему не принадлежали. Сейчас резкого сообщения в блоге нет. Вероятно, звезда "Караоке на Майдане" его удалил.

Однако сохранился скриншот публичного обращения Кондратюка к Козловскому, который певец опубликовал в своей Instagram-stories. На нем видно, что продюсер поправил исполнителя, назвав его "неучем" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Игорь Кондратюк посоветовал бывшему подопечному объяснить подписчикам, почему он не отдал деньги раньше, а также отметил, что средства с его счета снимает исполнительная служба.

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"Твою зарплату забирает исполнительная служба, неуч. За то, что ты – рецидивист по нарушениям авторского права. Ты напиши пост о том, почему не отдал судебные долги раньше", – говорится в комментарии, который позже исчез.

Виталий Козловский сделал репост скриншота со словами: "Человек, уверенный в своей позиции, не будет удалять комментарий". От себя певец ничего не добавил.

Под постом звезды появились комментарии с поддержкой. Ведущий Анатолий Анатолич, актриса Наталья Денисенко, певицы Оля Цыбульская и Миша Романова выразили недовольство.

"Может он тебе ее обратно задонатит как поддержку украинских военных? На самом деле это позорная ситуация. Я на твоей стороне", "Я просто в шоке. Наверное, Кондратюка война ничему не научила", "Какая жесть", – написали они.

Следует отметить, что сам Козловский в посте заявил, что почти половину его зарплаты военная часть отчисляет на погашение исполнительных производств. "И в пользу Кондратюка, и на штраф в госбюджет", – написал певец. Другая часть, которая поступает на карту, блокируется и списывается исполнительной службой.

Как писал OBOZ.UA, Игорь Кондратюк уже отвечал на вопрос, как относится к службе Виталия Козловского. Подробнее об этом – читайте в материале.

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