Разбитый бокал, раввин и 7 благословений: сын Бекхэмов женился на дочери миллиардера

Старший сын Бекхэмов Бруклин женился на дочери миллиардера Нельсона Пельтца, актрисе и модели Николе. Пара устроила роскошную церемонию в еврейском стиле на 500 человек, которая обошлась семьям в $4 млн.

На мероприятии 23-летний сын Дэвида Бекхэма и его 27-летняя избранница выполнили все обычаи, включая разбитый бокал, 6-секундный поцелуй и традиционные благословения. Таким образом они отдали честь еврейским корням со стороны как жениха, так и невесты, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото доскролльте до конца страницы).

Церемония началась в 18:00 по местному времени в семейном имении Николы Пельтц в Палм-Бич, Флорида. Корреспондент издания рассказал, что молодые люди и гости пытались избегать лишних глаз, поэтому ходили под белыми зонтиками.

Кстати, точно известно, что поздравить молодоженов пришли легенда тенниса Серена Уильямс, шеф-повар Гордон Рамзи, звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория и Снуп Догг. Поговаривают, что в имении заметили также Меган Маркл и принца Гарри, Джиджи Хадид, Николь Ричи, Элизабет Херли и Жизель Бундхен.

К закату Бруклин Бекхэм и его невеста успели сказать друг другу "согласен/согласна", жених растоптал бокал в салфетке и подарил любимой традиционный 6-секундный поцелуй. Венчал молодых людей раввин.

Молодые дважды станцевали для гостей: под песню Элвиса Пресли – Can't Help Falling In Love и Бена Кинга – Stand By Me. Сопровождали влюбленных шесть шаферов и сколько подружек невесты.

Корреспондент Daily Mail рассказал, что церемония прошла в роскошных гиганских белых шатрах, где гости могли поужинать, выпить коктейли и пообщаться с виновниками торжества. Среди праздничного интерьера были живые цветы и разнообразные экзотические растения.

Во время основной трапезы, которую для гостей готовил известный шеф-повар из Майами Тьерри Изамбер, гости и родители провозгласили 7 традиционных еврейских благословений.

На свою свадьбу 27-летняя модель выбрала длинное белое платье от Valentino со шлейфом и кружевной фатой. В ее руках был букет белых цветов, а сопровождал красавицу жених в классическом черном костюме с галстуком-бабочкой.

Звездные родители молодоженов также присутствовали на церемонии и первые поздравили детей с важным для них событием.

Как сообщал OBOZREVATEL, друзья молодоженов планировали устроить им незабываемый медовый месяц в неожиданном месте. Поговаривали, что пара планирует улететь в космос.