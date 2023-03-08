''Равенства не существует – существует борьба'': ''Пташка'' объяснила, почему не празднует 8 марта и как ''совок'' испортил этот день

Защитница "Азовстали", парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" объяснила, почему не празднует 8 марта. Героиня заявила, что нецелесообразно бороться за равенство, когда нужно бороться за справедливость.

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К тому же, уверена "Пташка", в Советском Союзе исказили значение 8 марта. Об этом она написала в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я не праздную. Равенства не существует. Существует борьба, соответствие занимаемой должности и долб**бы. Я не считаю целесообразным бороться за равенство. Я борюсь за справедливость. И с долб**бами. Вам может нравиться моя позиция или нет, но вам ее не изменить", – начала защитница Мариуполя.

Она добавила, что считает отвратительной трактовку праздника, которую навязала власть "совка". Екатерина Полищук считает, что женщин нужно уважать всегда, а не в какой-то особенный день.

"И не за то, женщина я или не женщина, есть у меня ребенок или нет, а за то, какой я человек, и за мои поступки. Мне бы было крайне неприятно и совсем не празднично, если бы мой муж дарил цветы и любил меня только раз в год. А что касается борьбы… Я борюсь каждый день. За свободную Украину и будущее наших детей. Все женщины Украины будут унижены, если мы окажемся под властью врага", – добавила "Пташка".

Парамедик назвала Украину главной женщиной в своей жизни и заверила, что в ее приоритете – борьба за свободу и независимость государства.

В комментариях ее позицию поддержали украинки. "Все так и есть. Поддерживаю. Многие понятия стигматизировали и навязали, исказили само понятие борьбы за права", "Полностью поддерживаю", "Соглашаюсь с вами на все 100%", – говорится в сообщениях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Международный день борьбы за права женщин в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины поблагодарили всех украинских женщин за ту важную роль, которую они сегодня играют в обеспечении помощи и поддержки нашего государства.

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