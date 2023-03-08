''Несокрушимые встали на защиту Украины с оружием в руках'': в Генштабе поздравили женщин с праздником и отметили мужество защитниц

Украинские женщины бок о бок с мужчинами борются за будущее и свободную демократическую Украину. С 2014 года военнослужащие и волонтеры, врачи и педагоги, художницы и юристы делают все, чтобы укрепить родную страну и добиться нашему государству не только выстоять в войне с РФ и одержать победу, но и для того, чтобы превратить Украину в процветающее, развитое, всех смыслах слова европейское государство.

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В Международный день борьбы за права женщин в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины поблагодарили всех украинских женщин за ту важную роль, которую они сегодня играют в обеспечении помощи и поддержки нашего государства. Там отметили: сила и стойкость украинских женщин уже поразили мир.

"Украинские женщины борются за свое будущее и свободную демократическую Украину. Вооруженные Силы Украины благодарят всех женщин Украины, в том числе всех женщин Вооруженных Сил Украины и всех составляющих Сил обороны Украины за ваше лидерство и борьбу за Украину, за то как неутомимо, самоотверженно и эффективно вы приближаете победу над врагами Украины!" –– указано в сообщении.

С 2014 года и особенно – в течение первого года полномасштабного вторжения РФ украинки на всех фронтах приближают победу нашего государства.

"В течение почти года широкомасштабного вторжения России в Украину мировое сообщество увидело как бесчисленное количество украинок отстаивает себя, свои громады и свою страну. Украина имеет уникальный опыт участия женщин в боевых действиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации с 2014 года в рамках как проведения Антитеррористической операции, Операции объединенных сил, так и во время уже более года отражения широкомасштабного вторжения России", – констатировали в Генштабе.

Украинские воины благодарят своих сестер за то, что те рядом.

"В Международный день борьбы за права женщин Вооруженные Силы Украины выражают благодарность женщинам-военнослужащим Вооруженных Сил всех стран-партнеров, в том числе и участникам двусторонних и многонациональных учебных, тренировочных, логистических и гуманитарных операций, за невероятную работу и важную роль, которую они играют помощи и поддержке Украины", – заявили в ГШ ВСУ.

Там также отметили: украинки делают огромное дело для того, чтобы Украина была, не только на поле боя. Не менее важны и ежедневные маленькие подвиги на других "фронтах".

"Несокрушимые женщины Украины изменили свою жизнь и стали на защиту Украины с оружием в руках, поддерживают и помогают войску как волонтеры, или продолжают так же смело и самоотверженно вести победные битвы на образовательном, научном, информационном, медицинском, воспитательном, экономическом, юридическом, политическом, дипломатическом, психологическом, музыкальном, семейном, материнском, логистическом, финансовом, хозяйственном, духовном, бизнесовом, производственном, культурном, художественном, коммуникационном, инновационном, кибернетическом, техническом, IT-фронтах этой войны!" – говорится в сообщении.

В Генштабе также рассказали, что Вооруженные Силы Украины имеют положительный опыт имплементации гендерных вопросов в процесс реформирования Вооруженных Сил Украины, в том числе и в стратегию реализации задач, ведь это одна из составляющих приближения к стандартам НАТО.

"Гендерные вопросы введены по всей вертикали структуры органов военного управления ВС Украины – от высших штабов до низших, а также в систему комплектования и военного образования. Интеграция гендерных вопросов в систему образования и обучения, что способствовало повышению уровня осведомленности о гендерной проблематике всех военнослужащих и поощрения женщин к активному участию в обучении", – рассказали в Генштабе.

Там также отметили, что поразили украинские женщины и их мужество, стойкость и несокрушимость и весь мир.

В частности, сын покойного сенатора Джона Маккейна Джек Маккейн 19 ноября 2022 объявил о присуждении Премии имени Маккейна за лидерство на государственной службе женщинам Украины.

"Мы хотим отметить мужество и вклад женщин Украины. Храбрые женщины, пытающиеся уберечь свои семьи, отправляют сыновей и мужчин на войну и воюют сами, защищая страну от путинской агрессии. Женщины Украины добровольно стали героинями, чьи честь и достоинство вдохновили мир. Мир видит, как женщины по всей Украине дают отпор агрессору, спасаются вместе с семьями, помогают после бомбардировок, поддерживают военные усилия, воюют на передовой", – сказал Маккейн-младший.

Как бы ни пыталась Россия сломить украинский народ, агрессору это не удастся.

"Украинские женщины стойко держатся перед вызовом ужасных преступлений, включая убийства, пытки, насильственную депортацию, перемещение и сексуальное насилие. Несокрушимые женщины Украины имеют силы смотреть глубоко внутрь себя и находить силу исцеляться, восстанавливаться и преуспевать. Вооруженные Силы Украины остаются глубоко преданными распространению голосов женщин, признанию вашего вклада в развитие сектора безопасности и обороны. Это справедливо сегодня, во время войны. И это будет справедливо и в будущем, когда Украина победит", – отметили в ГШ ВСУ.

"Вооруженные Силы Украины убеждены, что только сильные и устойчивые общества могут пережить тяжелые времена. И это то, что воплощается сегодня в Украине, в том числе благодаря силе и стойкости женщин", – добавили в Генштабе.

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о женщинах, переживших оккупацию. Выступая на пресс-конференции United for Justice, она затронула тему сексуального насилия, совершенного российскими оккупантами.

По словам Зеленской, украинцы, пережившие сексуальное насилие со стороны российских оккупантов и сейчас находящие в себе силы говорить об этом, демонстрируют всему миру настоящее лицо агрессии РФ. Именно поэтому их мужество и свидетельства очень важны, ведь дают возможность добиться справедливости.