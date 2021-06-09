Ратаковски очаровала стройной фигурой в обтягивающем платье с камнями. Фото

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала стильный образ. Так, знаменитость появилась в наряде с множеством разноцветных стразов.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили лук и засыпали модель комплиментами.

Так, Ратаковски позировала на камеру в длинном платье голубого оттенка, которое было украшено узорами в виде морских звезд из разноцветны камней. Наряд дополнял глубокий вырез в области декольте, который эффектно подчеркнул грудь знаменитости.

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Кроме того, модель распустила волосы, сделала легкий макияж, обула босоножки на небольшом каблуке, а в руках держала бокал.

Пользователям сети очень понравились новые фото Ратаковски и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Вы одна из самых горячих женщин на планете!", "Все еще самая горячая девушка, которую я когда-либо видел", "Вау! Потрясающая", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Эмили Ратаковски работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, но стала известной как модель после съемки нескольких фотосессий с фотографом Тони Дюраном.

В 2009-2010 годах она снималась в сериале "iCarly" на Nickelodeon, где воплотила роль Таши.

Замуж знаменитость вышла в феврале 2018 года. Ее возлюбленным стал 30-летний Себастьян – актер, продюсер и партнер в кинокомпании Elara Picture.

О своей беременности модель объявила в сети и поделилась первым обнаженным фото, будучи уже в положении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эмили Ратаковски показала фигуру спустя месяц после родов. Модель предстала перед поклонниками сначала в сплошном купальнике, а на втором кадре в мини-бикини, хвастаясь плоским животиком и стройной талией.